TOP 14. TOULOUSE. L’immense luxe qu’a pu se payer Ugo Mola face au Stade Français

Pouvoir compter sur Antoine Dupont est un privilège énorme. Mais pouvoir s’en passer sans sourciller, relève de l’irrationnel.

Ce dimanche soir, en clôture de la 23ème journée de Top 14, vous êtes nombreux à avoir donc pu assister à la large victoire du Stade Toulousain sur le Stade Français (49 à 18). En revanche, des échos qu’on eut, une bonne tranche des spectateurs et téléspectateurs fut aussi et tout naturellement déçue de ne pas voir Romain Ntamack ni Antoine Dupont sur la pelouse d’Ernest-Wallon.



S’il était acquis que "NTK" serait mis au repos ce week-end (il n’était d’ailleurs pas présent au stade ce dimanche), on pressentait, vu le contexte et la physionomie de la rencontre, que Toto (placé sur le banc) entre pour les 15 dernières minutes du match. Probablement que les plans d’Ugo Mola, aussi, d’ailleurs.

Sauf que le manager peut parfois se payer des luxes que tout l'argent des écuries du Top 14 réuni ne pourrait pas acheter. A savoir celui que son équipe, pourtant privée de sa charnière fétiche, en colle 50 au leader du championnat sans vrombir.

En seconde période, deux essais de Ahki et Ramos permettaient à Toulouse de rapidement se détacher au score et, voyant ses troupes dominantes, on pressentait au fil des minutes que le manager des Rouge et Noir n'allait finalement pas faire rentrer son prodige. Une occasion de plus pour lui de protéger son capitaine et de viser "un maximum de fraîcheur" pour la finale de Champions Cup qui se profile dans deux semaines, alors que Graou et Mallia assuraient largement à la conduite du jeu.

Pour rappel, malgré des plages de repos régulières et bien planifiées, Antoine Dupont a en effet déjà pris part à 24 rencontres (19 titularisations) cette saison, en plus de deux tournois olympiques lors desquels il fut beaucoup utilisé. Ce qui explique aussi cela.



Même si un tel ménagement reste une immense rareté dans la carrière de Dupont, qui, sous les couleurs toulousaines, était toujours rentré dans un match sur lequel son nom était inscrit sur la feuille.

Pour voir plus loin, il faut remonter à la saison 2014/2015 pour retrouver trace d'un Dupont qui ne serait pas entré en jeu. A l'époque, celui qui deviendrait ensuite le meilleur joueur du monde n'était encore qu'un minot de 18 ans qui vivait ses premiers instants professionnels avec le Castres Olympique. C'est donc, bien malgré eux, que les supporters toulousains ont assisté à un petit événement ce dimanche soir…