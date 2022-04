TOP 14. Toulouse, Castres, Toulon, etc. Ça bouchonne vers les phases finales !

D’année en année, la course aux phases finales devient de plus en plus serrée en Top 14 et les chemins se dessinent de plus en plus tardivement.

Comme à son habitude, la fin de saison de Top 14 réserve bien des surprises. À l’aube du choc entre l’UBB et Montpellier, il reste encore bon nombre d’équipes en course pour les phases finales. Si l’on pouvait imaginer que Pau se battrait jusqu’au bout pour tenter l’exploit, la défaite à Paris éteint les derniers espoirs d’Antoine Hastoy et ses coéquipiers. Clermont peut toujours y croire, mais la course sera compliquée. Les Auvergnats n’ont pas leur destin en main et devront espérer un miracle en plus de faire un sans faute durant les prochains matchs. Ce qui surprend réellement, c’est le faible écart entre la 8ᵉ et la 3ᵉ place du championnat. De La Rochelle à Toulon, il n’y a qu’un pas, ou plutôt il y a seulement 7 points d'écart. La bataille s’annonce donc très rude entre le Stade Rochelais, Castres, Toulouse, le Racing 92, Toulon et Lyon dans l’ultime sprint de 3 matchs. RUGBY. Top 14. Les phases finales : mission impossible pour le LOU ?

Plus étonnant encore, la mauvaise série de l’UBB peut rapidement les faire douter. S’ils sont parmi le duo de tête de Top 14 depuis la 5ème journée de championnat, une défaite face au MHR les laisserait à un point (ou deux si bonus défensif) de Castres et La Rochelle. La dégringolade peut donc vite arriver en cette fin de saison. Chaque match prenant des allures de chamboule-tout où le gagnant part avec la peluche et laisse son adversaire dans le doute. Selon des propos relayés par Rugbyrama, l’entraîneur du LOU Pierre Mignoni allait dans ce sens. Dans une formule digne de Highlander, il indiquait : “On savait que ce championnat n'était pas simple. Il est clair qu'il n'y aura pas de place pour les faibles. Il y aura peut-être des égalités. Ça va se jouer au goal-average particulier. On peut imaginer plein de choses, mais quand on regarde le classement, ça peut se jouer avec des égalités.” TOP14. VIDÉO. Face à Toulouse, Villière prolonge les espoirs de phases finales du RCT