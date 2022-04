TOP14. VIDÉO. Face à Toulouse, Villière prolonge les espoirs de phases finales du RCT

Devant les quelque 65 000 spectateurs du Vélodrome, Toulon a remporté une bataille rude dont le réalisme a souvent fait défaut.

Ce samedi 23 avril du côté de Marseille, on ne pouvait pas nier que les 30 acteurs présents sur la pelouse voulaient envoyer du jeu. Pourtant, un seul essai s'inscrit dans les mémoires des spectateurs. Délocalisés dans le stade mythique du Vélodrome, les Toulonnais l’ont emporté 19 à 15 face aux Toulousains. Un résultat qui satisfait en partie les deux camps. Toulon pouvait espérer mieux au vu de la différence observée entre les deux XV titulaires. RUGBY. Top 14. La remontada de Toulon sera-t-elle freinée par le quota de JIFF ?

De l’autre côté, les hommes d’Ugo Mola se replacent au dernier wagon du train direction les phases finales grâce à un bonus défensif. Vainqueur homérique, les Varois ont été libérés par un essai à la 71e minute du match. C’est la seule réalisation de la rencontre. Désormais à 3 points du Top 6, Toulon continue de croire à sa folle remontée. La semaine prochaine, le haut du tableau risque par ailleurs d’être largement chamboulé au vu des affiches.

Selon des propos rapportés par Rugbyrama, le héros au brin de muguet, Gabin Villière, s’est exprimé après le match. Il raconte son essai devant une horde de supporters venus en nombre. L’international français déclare : “Je ne sais plus trop ce qui s’est passé. Je crois qu’il y a un beau jeu de passes de nos avants au milieu du terrain avec Sergio Parisse et Raphaël Lakafia, puis il y a un coup de pied à suivre et le ballon m’arrive entre les mains… Là, j’ai essayé de mettre le gaz qu’il me restait. Je passe tant bien que mal le dernier défenseur tout en jonglant avec ligne de touche malgré mon 47, et voilà…” RUGBY. Top 14. Toulon peut-il réaliser l’exploit du Stade Français de l’année dernière ?