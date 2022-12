TOP 14. Toulouse avec Jaminet et ses internationaux, Urdapilleta absent du côté de Castres

Ce vendredi, le Stade Toulousain reçoit le Castres Olympique pour le compte de la 13ème journée de Top 14. Découvrez les compositions des deux équipes.

Top 14. Excellente nouvelle pour le Stade Toulousain juste avant de recevoir CastresCe vendredi soir, à la veille du réveillon de Noël, le Stade Toulousain reçoit le Castres Olympique pour la 13ème journée de Top 14. Un choc au sommet entre deux équipes rivales, qui nous fait saliver d'avance. D'autant que les Toulousains, actuels premiers du championnat, restent sur 3 victoires de rang toutes compétitions confondues (Perpignan, Munster et Sale), et n'ont plus perdu à domicile depuis le 11 février 2022, face au Stade Français. Autant vous dire que la tâche sera rude pour les hommes de Broncan. Car comme si cela ne suffisait pas, Ugo Mola a sorti l'artillerie lourde pour ce dernier match de l'année à domicile : Dupont, Ntamack, Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Lebel... Tous seront présents ce vendredi soir, au Stadium. Sans oublier bien sûr l'international du XV de France, Melvyn Jaminet, enfin de retour après plus de deux mois d'absence. Un renfort de poids pour le club de la Ville Rose, accentué par les absences de Ramos (suspension), ainsi que de Capuozzo et Mallia (blessure). À noter également le retour du centre Pierre-Louis Barassi, sur la feuille de match.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Brennan 5 Meafou 6 Flament 8 Jelonch 7 Elstadt 9 Dupont (cap) 10 Ntamack 11 Lebel 12 Guitoune 13 Delibes 14 Tauzin 15 Jaminet 16 Marchand 17 Neti 18 Youyoutte 19 Arnold



20 Roumat 21 Page-Relo 22 Barassi 23 Faumuina

DÉSINTOX. TOP 14. Pourquoi Toulouse n'est pas favori face à Castres ?Côté castrais, l'expérimenté Urdapilleta est absent. De leur côté, Vanverberghe et Delaporte sont sur le banc. En revanche, les cadres Dumora, Nakosi, Palis et Staniforth débuteront le match, emmenés par le capitaine habituel Mathieu Babillot. Une composition solide, qui prouve que les Tarnais ne se déplacent pas chez leurs voisins en victimes, bien au contraire. Ces derniers voudront d'ailleurs certainement laver l'affront de la saison passée : en effet, lors de la dernière édition, les Toulousains avaient tout simplement écrasé le CO à Ernest-Wallon, 41-0. Aux coéquipiers de Gaëtan Barlot de montrer un autre visage vendredi soir, avant de se frotter au Racing 92 lors de la prochaine journée.

Castres Olympique 1 Walcker 2 Barlot 3 Hounkpatin 4 Maravat 5 Staniforth 6 Babillot (cap) 8 Ardron 7 De Crespigny 9 Blanc 10 Le Brun 11 Nakosi 12 Séguret 13 Zeghdar 14 Palis 15 Dumora 16 Colonna 17 Tichit 18 Vanverberghe 19 Delaporte



20 Usarraga 21 Doubrère 22 Botitu 23 Guillamon

