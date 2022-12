RUGBY. Top 14. Toulon récupère une de ses stars, avant le choc face à Bayonne !

Après une victoire contre le LOU, Toulon se déplace du côté de Bayonne pour la 14e journée de Top 14. Face à un concurrent direct, les Toulonnais vont récupérer une de leurs stars.

Enfin une bonne nouvelle

Après de nombreux pépins physiques, Chelsin Kolbe devrait, d'après les informations de Rugbyrama, retrouver sa place de titulaire contre Bayonne en Top 14. C'est un retour à la compétition anticipée pour le champion du monde qui s'était blessé à la cuisse face à l'Italie avec les Springboks. Il faut dire que, depuis le début de saison, Kolbe n'a pas beaucoup participé aux rencontres de Toulon, souvent gêné par des blessures ou bien absent lors des périodes internationales. Si ce dernier est bel et bien aligné ce week-end, cela ne sera que sa cinquième apparition avec le RCT cette saison, lui qui avait manqué les 5 premiers matchs de Top 14, suite à une fracture de la mâchoire avec les Boks, en juillet dernier. Depuis son arrivée sur la rade en 2021, Kolbe peine à trouver ses marques, et s'il est épargné par les blessures en 2023, il espère s'imposer comme un des leaders de cette équipe. De plus, la venue de Biggar semble complètement changer le jeu et l'état d'esprit des toulonnais, et l'alliance entre ces deux grands joueurs pourrait être de bon augure pour Toulon. De plus, sur l'aile opposée, Wainiqolo est absolument injouable en ce moment. Toulon a de quoi faire peur avec sa ligne arrière cette saison.

Qui sera en troisième ligne ?

Si les trois-quarts sont bien nombreux lors des entrainements collectifs, ce n'est certainement pas le cas des troisièmes lignes du RCT, qui sont maudits depuis le début de saison. Mis à part Ollivon et Facundo Isa qui n'ont pas connu la blessure depuis le début du Top 14 en septembre, leurs compères sont eux moins chanceux. À l'image de Du Preez, Lakafia, Parisse ou encore Rebbadj, les absences commencent à peser, et les solutions sont moins nombreuses pour Mignoni et Azema. Néanmoins, Jules Coulon devrait jouer contre Bayonne, lui qui a été très en vue lors des matchs européens, tout comme Mathieu Bastareaud qui a retrouvé les terrains face à son ancien club du LOU. Le jeune Le Corvec, qui a connu une sélection avec les Babas, pourrait lui aussi être de la partie dans le Pays basque, lui qui avait eu du temps de jeu la saison passée, et qui n'a que 21 ans. Le suspens est alors encore total à ce niveau pour le RCT.