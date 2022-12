RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Grâce à Biggar et Wainiqolo, le RCT éteint le LOU à Mayol

Grâce à une excellente première période, le RCT a réussi à venir à bout du LOU, pour sa dernière à domicile de l'année.

Après sa défaite à Mayol face au Racing 92 il y a trois semaines en Top 14, Toulon était attendu ce jeudi soir, face au LOU. Une rencontre primordiale, pour ne pas prendre trop de retard face à ses concurrents directs au Top 6. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Varois ont fait le job ! Très bien rentrés dans le match, les coéquipiers de Baptiste Serin n'ont jamais été menés face à des Lyonnais trop empruntés. Wainiqolo (doublé), et Dan Biggar (11 points inscrits pour sa première en Top 14) ont été les hommes forts du RCT, là où les cadres du LOU ont un peu déçu. Accusant un retard de 18 points à la pause (21-3), les ouailles de Garbajosa tenteront en seconde période d'inverser la tendance, en vain. Petite déception également côté toulonnais, puisque l'on sentait qu'il y avait la place pour aller chercher un bonus offensif, le deuxième de la saison après celui face à Brive. Malheureusement pour les Varois, eux aussi n'inscriront pas le moindre point dans le second acte. Néanmoins, la copie rendue est plus que satisfaisante pour le RCT, qui remonte provisoirement à la 5ème place du classement. Le LOU lui, reste bloqué en 8ème position.

