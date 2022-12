RUGBY. RCT. En Top 14, Toulon est-il imbattable sur les salaires mirobolants ?

Selon un article du média anglophone Ruck, le RC Toulon posséderait deux des 5 joueurs les mieux payés au monde dans son effectif.

Financièrement, il fait bon vivre sur la Rade si l’on est une star du RCT. Ce samedi 17 décembre, la presse anglaise a dévoilé le nom des 5 joueurs les mieux payés de la planète. Sans grande surprise, une majorité de ces joueurs évoluent en Top 14. En effet, on retrouve Cheslin Kolbe et Finn Russell ex aequo à la deuxième place. D’un autre côté, c’est le nouveau venu Dan Biggar qui apparaît ensuite aux côtés du deuxième ligne des Saracens, Maro Itoje.

Toulon , c'est un peu l'hôtel cinq étoiles"

Respectivement, les deux premiers joueurs cités gagneraient 990 000 euros par an. Par ailleurs, ce chiffre varie selon les médias. Récemment, le site Actu Rugby affirme que l’ailier sud-africain touchait 1,01 million d’euros par an. L’ouvreur gallois, lui, gagne l’équivalent de 930 000 euros en une année. Un chiffre à relativiser, puisque le numéro 10 n’est arrivé que dernièrement et ne devrait percevoir cette somme qu’en 2023. Partagées par le média Ruck, il n’a pas été précisé si les sommes évoquées étaient les salaires bruts ou nets. De plus, elles peuvent varier, des primes sous conditions pouvant être mentionnées dans le contrat du sportif.

TRANSFERT. Top 14. Et si Damian Penaud signait en Angleterre pour un salaire XXL ?

Avec l’arrivée de Dan Biggar, Toulon peut laisser croire que les arrivées mirobolantes sont de nouveau à la mode. Pourtant, le plan semble avoir évolué à Toulon. En effet, les salaires exorbitants ne sont plus promis à toutes stars qui le mériteraient. Durant ses premières années de présidence de Bernard Lemaître, les Springboks ont notamment coûté cher au club. Kolbe et Etzebeth, les deux joueurs les mieux payés du club l’an dernier, étaient régulièrement absents en début de saison, Rugby Championship oblige. De plus, les deux hommes étaient souvent blessés. Début 2022, pour L'Équipe, le président du club évoquait “l’embourgeoisement” de ses joueurs :

Toulon, c'est un peu l'hôtel cinq étoiles. Et je me demande si je n'ai pas fait une erreur en voulant bâtir ce campus (NDLR : le campus RCT est le centre d’entraînement, projet phare de Bernard Lemaître). Ce grand luxe n'est pas un facteur favorisant la performance. À ça s'ajoutent des salaires confortables, de PDG pour la plupart d'entre eux. Certains ont succombé à l'embourgeoisement. Quand on pratique un sport de combat, il faut s'entraîner à la dure, avoir faim. On ne peut pas réduire les salaires, car il y a des contrats. Il faut créer des conditions différentes d'entraînement. Beaucoup parler, faire preuve de pédagogie pour que certains prennent conscience qu'ils doivent mettre à profit cette période dorée de leur vie.”

Cette déclaration était faite durant une période sombre du RCT. Le club était à ce moment-là dernier du championnat. Néanmoins, ces mots résonnent aujourd’hui avec certains départs actés ou à venir.

RUGBY. TOP 14. Cheslin Kolbe au RCT, le million jeté par la fenêtre ?

En 2022, le rugby paye-t-il moins bien ?

Selon Ruck, aucun joueur de notre championnat ne dépasserait le million d’euros de revenus par an. En effet, les départs récents d’Eben Etzebeth et Handre Pollard, seuls millionnaires du Top 14 l’an dernier, ont fait baisser la balance. Autre sortie notable, l’ancien centre du XV de France et du Racing 92 Virimi Vakatawa quitte le classement suite à sa retraite forcée début septembre. De plus, le salaire moyen d’un joueur en Top 14 avoisinerait les 235 000 euros selon Actu Rugby. Dans le monde, seulement un joueur reste avec un salaire dépassant les 6 chiffres. Il s’agit de l’ouvreur néo-zélandais explosif Charles Piutau, déjà joueur le mieux rémunéré au monde en 2021. Il est le seul joueur à avoir déjà dépassé ce seuil en Angleterre.

Top 14. Pas assez présent au club, gros salaire : Lombard justifie le départ de Fickou