Top 14. Pas assez présent au club, gros salaire : Lombard justifie le départ de Fickou

Thomas Lombard s'est exprimé sur le départ de son joueur vedette et trois-quarts centre du XV de France Gaël Fickou pour le Racing 92 la saison prochaine.

Le transfert de Gaël Fickou, trois-quarts centre du Stade Français chez le voisin du Racing 92 la saison prochaine fait couler beaucoup d'encre. C'est le moins que l'on puisse dire. Titulaire à part entière sous le maillot bleu, le natif de La Seyne-Sur-Mer trop peu présent malgré lui cette saison avec le club de la Capitale, ne sera pas conservé par les dirigeants parisiens. Dans un long entretien accordé au Midi Olympique, le directeur général du club Thomas Lombard est revenu sur ce sujet : ''On parle ici d'un joueur de classe mondiale qui et ce n'est malheureusement pas de son fait, n'est disponible pour le club qu'un tout petit peu plus de la moitié des matchs de la phase régulière. C'est problématique. Oui, nous avons besoin de joueurs qui incarnent le club mais nous avons aussi besoin de joueurs sur qui l'entraîneur peut compter sur la durée de la saison''.

Gaêl Fickou au Racing 92 : Un transfert financier inéditSurtout, le départ de Fickou va permettre d'alléger la masse salariale du club, ce dernier disposant d'un salaire onéreux. En contrepartie le Stade Français bénéficiera d'une belle enveloppe financière pour pallier le départ de son joyau. Thomas Lombard poursuit : ''Gaël Fickou a un salaire à la hauteur de son statut. Se séparer de Gaël, c'est avoir une enveloppe financière plus large pour recruter et continuer d'étoffer notre groupe [...] Ce n'est pas une ''fatwa'' lancée contre Gaël Fickou. Nous avons un certain nombre de contraintes. La première d'entre elles, c'est de construire un groupe compétitif. Et dans ce cadre-là, nous avons été amenés à faire des arbitrages. Dans ce genre de situation, il y a du positif et du négatif. Mais n'oublions pas qu'il fait partie des cadres de l'équipe de France et que sur vingt-six matchs de phase régulière, il aura été absent douze fois.'' Pour rappel, lors de l'annonce de son départ, le club parisien avait annoncé ''qu'un recrutement ciblé et ambitieux est en cours pour la saison prochaine''. Pour remplacer Fickou le nom de l'international néo-zélandais Ngani Laumape a été évoqué, ainsi que celui du centre argentin Santiago Chocobarres d'après le Midi Olympique.

Top 14. Transferts. Le centre All Black Laumape priorité du Stade Français pour remplacer Fickou ?Afin de continuer à respecter le salary cap, le directeur général du club a indiqué un retour à une situation plus homogène au niveau des salaires à compter de 2022, n'hésitant pas au passage à adresser un petit tacle à ses prédécesseurs : ''Les joueurs ont des contrats, nous les respecterons. Pour avoir ces salaires, ils n'ont mis un pistolet sur la tempe de personne. Nous avons récupéré un effectif et un fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Nous essayons de travailler intelligemment pour corriger les erreurs du passé. Ce qui est sûr, c'est que nous reviendrons à l'échéance juin 2022 à une situation plus homogène au niveau des salaires.''