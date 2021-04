Top 14. Transferts. Le centre All Black Laumape priorité du Stade Français pour remplacer Fickou ?

Le Stade Français aurait jeté son dévolu sur Ngani Laumape afin de remplacer Gaël Fickou qui rejoindra le Racing 92 la saison prochaine. Un gros coup si cela venait à se réaliser.

C'est une petite bombe que vient de lâcher Rugbyrama. On le sait, le Stade Français souhaite se renforcer au poste de trois-quart centre en vu de la saison prochaine. Outre le très probable départ de Jonathan Danty pour La Rochelle, le club de la capitale a vu dernièrement Gaël Fickou s'engager chez le voisin francilien, le Racing 92. À la suite de ça, bon nombre de supporters avisés du Stade Français se posaient d'innombrables questions quant à l'ambition du club. Ce dernier avait tenu à rassurer son monde au sein d'un communiqué, précisant ''qu'un recrutement ciblé et ambitieux est en cours pour la saison prochaine''.

Et pour cause, selon Rugbyrama, la direction du club aurait jeté son dévolu sur le centre néo-zélandais Ngani Laumape. Excusez du peu ! Le joueur de 27 ans, international à quinze reprises sous la tunique frappée de la fougère évolue aujourd'hui au pays du long nuage blanc, pour les Hurricanes. Puissant, mais également doté d'une pointe de vitesse phénoménale (il avait déposé Beauden Barrett lors du Super Rugby Aotearoa 2020), il n'avait pas été sélectionné pour la dernière Coupe du Monde au Japon à la surprise générale, au grand dam des supporters kiwis. Depuis, Laumape a retrouvé le maillot All Black lors du dernier Rugby Championship, mais semble toujours dans la tête du sélectionneur Ian Foster, une longueur derrière Anton Lienert-Brown ou Jack Goodhue. Le site sportif croit donc savoir que le Directeur Général du Stade Français Thomas Lombard est entré en relation avec le trois-quart centre. Celui-ci ne serait d'ailleurs pas contre l'idée de poser ses bagages dans l'Hexagone.

Tchik tchak, accélération, Laumape a déposé Barrett comme jamais ! [VIDÉO]Affaire à suivre mais si cela venait à se concrétiser, le Stade Français frapperait un grand coup sur le marché des transferts. Rugbyrama a par ailleurs annoncé que le club parisien venait d'enrôler pour la saison prochaine le pilier de Nevers Nemo Roelofse.