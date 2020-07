Tchik tchak, accélération, Laumape a déposé Barrett comme jamais ! [VIDÉO]

Ngani Laumape a été très en vue lors du match de Super Rugby Aotearoa entre les Hurricanes et les Blues ce samedi.

On ne sait pas quand on reverra les All Blacks sur un terrain. En attendant, les internationaux néo-zélandais s'affrontent dans le cadre du Super Rugby Aotearoa. Chacun veut se montrer sous son meilleur jour pour convaincre le nouveau sélectionneur Ian Foster. Certains auraient tort de penser que leur place est assurée. La concurrence est plus jamais rude après les nombreux départs de cadres suite à la Coupe du monde. Il y a des places à pendre mais aussi à perdre.



Un joueur comme Beauden Barrett n'a pas le loisir de reposer sur ses lauriers. Et ce, même si en étant replacé à l'arrière, il a moins de concurrence. Cependant, il doit aussi prouver sa valeur. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il régale avec les Blues. Certes, il a marqué ce samedi face à son ancienne formation des Hurricanes. Mais l'ancien meilleur joueur du monde a surtout été maltraité comme jamais en défense par son ancien coéquipier Ngani Laumape. Dès la 4e minute, le centre la pris sur les appuis en bout de ligne. Barrett, déposé, a été obligé de se retourner pour partir en chasse. Mais Laumape n'est pas seulement puissant. Il a aussi des cannes. L'arrière d'Auckland, pourtant l'un des plus rapides du monde, n'a pu que constaté les dégâts. Et que dire d'Otere Black, qui a explosé au contact devant sa ligne. Peu après, Laumape, très en vue dans cette partie, a posé Barrett sur les fesses avec une percussion. D'aucuns pourront cependant contester l'attitude de Laumape, coude en avant, face au numéro 15. Dans ce match très disputé, c'est Jordi Barrett et les Canes qui ont eu le dernier mot. Celui-ci donnant la victoire aux siens sur une transformation à la 77e suite à l'essai de Aumua.