Gaêl Fickou au Racing 92 : Un transfert financier inédit

Le Stade Français a officialisé dernièrement le transfert de Gaël Fickou pour quatre saisons au Racing 92. Un transfert financier inédit dans le monde du rugby.

Le 21 mars dernier, le Stade Français Paris a officialisé le départ de Gaël Fickou pour le Racing, à l’issue de la saison. « Après plusieurs semaines de discussions, le Stade Français Paris et le Racing 92 sont convenus d’un accord permettant la libération de Gaël Fickou», avait ainsi déclaré le club parisien via un communiqué sur son site web.

Après avoir rejoint, en 2018, le club de la capitale en provenance de Toulouse, où il y aura passé sept saisons, l’international aux 62 sélections s’était initialement engagé jusqu’en 2023. Mais après un accord entre les deux clubs de la capitale, le français sera libéré avant même la fin de son contrat.

Cette saison, Gaêl Fickou compte seulement huit feuilles de match en Top 14 pour 605 minutes jouées. Il en compte presque autant avec le XV de France cette année, en ayant joué un test match, un match d’Autumn Nation Cup et la totalité des matchs du 6 Nations, soit 7 apparitions avec le maillot tricolore. L’année dernière, Fickou n’a pas beaucoup plus joué non plus en club avec seulement 5 matchs de top 14 et 1 match de challenge cup, pour 11 matchs avec le XV de France. Le confinement n’a pas aidé par la suite. D’autant plus que le natif de Toulon, coûterai trop cher pour le club, qui frôlerait la limite avec le salary cap imposé par la Ligue Nationale de Rugby. Et avec un salaire avoisinant les 800 000 euros, le club parisien ne pouvait pas se permettre de le conserver, pour si peu de temps de jeu. Au total, sur les deux dernières années, Fickou a joué plus de rencontre avec l’équipe de France (18) qu’avec son club actuel (14).

Transfert inédit

350 000 euros, c’est le prix que Jacky Lorenzetti, président du club des Hauts-de-Seine, a déboursé pour racheter les deux dernières années de contrats de Fickou au Stade Français. C’est ce qu’avait annoncé le journal L’Equipe. Et toujours selon leurs informations, le transfert de Fickou au Racing 92 est inédit, car le Stade Français devrait encore payer une partie du salaire de ce dernier, lorsqu’il sera au Racing. C’est tout à fait inédit dans le monde du rugby !

Ce système de transfert est donc nouveau dans le rugby, mais pas forcément dans d’autres sports. En NFL (Ligue nationale de football américain) par exemple, cela existe. C’est ce qu’on appelle le « Dead Money ». C’est-à-dire que cela représente une garantie que vous devez payer à un joueur qui n’est plus dans votre effectif. Cette particularité de transfert, permet de ne pas se mettre en difficulté par rapport au salary cap. Chaque année, en NFL, les équipes peuvent désigner deux joueurs à qui ils paieront une garanti de salaire, pour éviter de se mettre en danger vis-à-vis du système financier. Concrètement, quelle que soit la date de la libération d’un joueur, il est considéré comme ayant été libéré après la date de la nouvelle saison, et par conséquent, cela ne rentre pas en compte dans le salary cap. C’est donc un moyen pour les équipes d’amortir un peu le coût de la libération d’un joueur pour l’année en cours en cas de mauvaise situation du plafond salariale.