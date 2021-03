Top 14. TRANSFERTS. Gaël Fickou file au Racing pour un contrat en béton !

Libéré par le Stade Français à la fin de la saison, le centre du XV de France Gaël Fickou se serait engagé pour 4 ans au Racing.

TRANSFERT. Top 14. Gaël Fickou (Stade Français) vers le Racing 92 ?Le capitaine de défense du XV de France ne fera donc pas un long voyage à l'intersaison : d'après nos confrères de Midi Olympique, Gaël Fickou (26 ans, 62 sélections) se serait engagé avec le Racing 92. Libéré par le Stade Français à la fin de la saison dans le but d'alléger sa masse salariale et comme pressenti depuis plusieurs semaines, le Varois de naissance ferait donc le court trajet qui sépare le 16ème arrondissement parisien et Nanterre pour rejoindre le club des Hauts-de-Seine pour une durée de 4 ans. Un super coup pour la formation de Jacky Lorenzetti, très excitée à l'idée de pouvoir aligner la paire de centres de l'équipe de France. Fickou pourrait en effet être associé aux côtés de Virimi Vakatawa à la Paris La Défense Arena, bien qu'il ne faille pas enterrer trop vite le vétéran Henri Chavancy. Étant donné le départ de Teddy Thomas du 92 acté, l'ancien toulousain pourrait également dépanner plus d'une fois à l'aile, où il a encore glissé en fin de match ce samedi soir lors de France - Pays de Galles.

