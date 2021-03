TRANSFERT. Top 14. Gaël Fickou (Stade Français) vers le Racing 92 ?

D'après le Midi Olympique, le trois-quart centre international pourrait être libéré par le Stade Français à la fin de la saison, et s'engager avec le Racing.

C'est une bombe que vient de lâcher le Midi Olympique dans son édition de ce jeudi. D'après les informations du journal spécialisé, le Stade Français chercherait à "dégraisser" sa masse salariale afin de ne pas rencontrer de soucis avec le salary cap tout en redorant l'image bling-bling qui lui colle à la peau auprès du rugby français depuis le rachat du club par l'homme d'affaires allemand Hans Pieter-Wild. Bien que pas vraiment de son plein gré, le club de la capitale a d'ailleurs déjà laissé filer son char d'assaut Jonathan Danty vers La Rochelle dès la saison prochaine, sans faire monter les enchères. Belle initiative serait-on tenté d'écrire, de prime abord. Sauf que cela engendrerait d'autres revirements auxquels personne mais alors personne n'était préparé.

En effet, bien qu'engagé jusqu'en 2024, il se dit que Gaël Fickou serait ainsi libéré de ses obligations par le club de la Porte d'Auteuil au mois de juin. Le centre international (60 sélections) est un vrai cadre en Bleu, mais un simple soldat en Rose, lui qui n'a par exemple disputé que 8 matchs (en 18 journées) cette année, la faute notamment à ses allers et venues récurrents à Marcoussis. De fait, Arrate, Delbouis, Danty et Waisea lui sont presque tous passés devant dans la hiérarchie, et le Stade Français s'est dit qu'à 800 000 euros la saison (brut et avant la diminution des salaires), il pouvait probablement faire sans son capitaine de défense, lui dont la situation en équipe de France n'est pas prête de changer. Alors ? Le journal jaune avance que le voisin francilien serait très intéressé à réaliser l'un des transferts de l'année. Le joueur aussi à l'idée de rester en région parisienne et vu le projet sportif du club du 92. Vous imaginez la paire de centres des Bleus Fickou - Vakatawa à l'Arena ? Quelle gueule ça aurait ! Avec Chavancy au cas où pour jouer les pompiers de service ? Dément. A moins que le Racing, qui va perdre Teddy Thomas à la prochaine l'intersaison, n'utilise principalement Fickou qu'à l'aile, comme on l'a déjà vu avec le XV de France... Affaire à suivre.

