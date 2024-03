TOP 14. Surprise ! Et si Bayonne et l'USAP étaient invités dans la course à la phase finale ?

Redoutables, l’USAP et Bayonne enchaînent les victoires et se rapprochent de plus en plus du Top 6, qualificatif pour la phase finale de Top 14.

Selon le classement des 5 dernières journées disputées, l’USAP et Bayonne font partie des meilleures formations du Top 14. En fonction du résultat de Bayonne à Anoeta face à Toulon, les Basques et les Catalans pourraient même être les deux formations ayant accumulé le plus de points sur ce laps de temps. Alors qu’ils se déclarent encore tous les deux comme des candidats au maintien, l’écart de point commence à être de plus en plus restreint entre les deux formations et le haut de tableau. De quoi rêver d’une fin de saison à enjeu ?

L’USAP, l’enivrante furia catalane

Large vainqueur du Castres Olympique (43-12), les Catalans ont montré qu’ils étaient un cran au-dessus de certaines équipes. Libérés par une victoire compliquée à Oyonnax (14-15), les Sang et Or ont sûrement dit adieu à la place de lanterne rouge et se concentrent désormais sur une douzième place, au minimum.

Cependant, les hommes de Franck Azéma ont un calendrier qui en ferait saliver plus d’un. Déjà écartés des joutes européennes, les Catalans recevront Lyon, Clermont et l’UBB à Aimé Giral et se déplaceront à Bayonne, Montpellier et Pau. Face à ces six adversaires, la tâche sera loin d’être facile. Cependant, une fin de saison en trombe reste possible, car au moins trois d’entre eux sont actuellement derrière l’USAP au classement et connaissent un état de forme relatif (Lyon, Clermont et Montpellier).

Face à la presse, Franck Azéma a affirmé qu’il refusait de penser à une éventuelle course au Top 6. Néanmoins, les résultats récents de sa formation (18 points pris sur 25 possibles sur les 5 derniers matchs) pourraient l’obliger à y songer.

L’Aviron Bayonnais, le souvenir d’une claque

Actuellement 10ᵉ du Top 14 avant de défier Toulon au Pays Basque espagnol, l’Aviron Bayonnais rejoindrait sûrement la 6ᵉ place en cas de victoire. Toujours invaincus à domicile, les Basques espèrent conserver cette dynamique face aux Varois, d’autant que des points précieux ont été perdus récemment avec des courtes défaites à l’extérieur, face à Pau (42-40) et Montpellier (28-23).

Longtemps annoncé comme l’outsider attendu à la phase finale de Top 14 2022-2023, l’Aviron Bayonnais s’était finalement pris les pieds dans le tapis en fin de saison dernière. Cette dégringolade avait démarré par une défaite à Anoeta face à la Section Paloise. Ainsi, les supporters basques doivent espérer que le spectre de cette désillusion ne se reproduise pas ce dimanche, face à Toulon.

D’autant plus que la fin de saison de Bayonne s’indique tendue, avec 3 confrontations consécutives contre le Stade Français, l’UBB et le Racing 92, dont 2 déplacements en Île-de-France. Si les Basques parviennent à résister à cette tempête, une accalmie devrait s’observer avec deux ultimes rencontres face à Oyonnax et le Castres Olympique, mais aussi la réception bouillante de l’USAP à Jean-Dauger.

