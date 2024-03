RUGBY. Vous ne rêvez pas, l’USAP est l’une des meilleures équipes de Top 14 selon ce critère

Si l’on ne compte que les matchs précédant la dernière Coupe du monde, l’USAP figure parmi les 4 premiers du Top 14.

L’USAP réalise un hiver de folie. Imbattable à domicile depuis octobre, la formation catalane en profite également pour s’exporter confortablement à l’extérieur. Elle a notamment arraché la victoire à Oyonnax, lors de la 19ᵉ journée de Top 14. Mais alors, comment expliquer la 11ᵉ place des hommes de Franck Azéma et David Marty ?

Eh bien, si les Catalans sont si bas au classement, c’est pour plusieurs raisons. L’une d'elles est leur début de saison très compliqué. En effet, sur les 4 premières journées du Top 14 2023-2024, l’USA Perpignan n’a gagné aucun match. Fait notable, tous ses matchs étaient des doublons du mondial joué en France, en parallèle.

Si l’on ne compte que les 15 journées, soit celles précédant la Coupe du monde de rugby 2023, l’USAP serait quatrième du Top 14. En effet, l’écurie catalane serait située juste derrière le Stade Toulousain, le Stade Français et le Stade Rochelais. D’autant plus, elle participerait activement à la course aux phases finales, au lieu de jouer le maintien.

Ensuite, il faut noter que le classement de Top 14 est particulièrement serré sur cette saison 2023-2024. Plus précisément, le championnat n’a jamais été aussi serré depuis l’introduction du barrage d’accession. Ainsi, si Perpignan est bel et bien 11ᵉ, il n’est en réalité à moins de 10 points du Top 6.

L’USAP, équipe à craindre ?

Mais alors, l’USAP a-t-elle réellement été flouée par le mondial ? Difficile de l’affirmer, mais en se penchant sur son effectif, quelques arguments favorables à cette hypothèse pointent le bout de leur nez.

Entre autres, Perpignan possède un solide contingent d’internationaux dans ses rangs. En prenant comme référence la dernière Coupe du monde, pas moins de neuf de ses joueurs ont été appelés pour disputer la compétition. De plus, certains postes clés ont été très impactés, comme celui de talonneur, avec deux appelés. Par ailleurs, quatre internationaux (trois Argentins et un Sud-africain) sont restés mobilisés jusqu’à la fin de la compétition.

Mais alors, si les doublons font mal à l’USAP, comment expliquer leur bonne forme pendant les doublons du Tournoi des 6 Nations ? En réalité, sur l’ensemble de leurs internationaux, la grande majorité sont sélectionnés pour des nations de l’hémisphère sud. De plus, seul le pilier Pietro Ceccarelli a été appelé durant tout le Tournoi pour jouer avec l’Italie. Ainsi, seulement deux joueurs manquaient à l’appel cet hiver pour l’échéance européenne, avec l’appel de Posolo Tuilagi. Cette différence de vivier peut ainsi expliquer la différence de résultats sur deux périodes de doublons similaires, tout du moins en surface.

