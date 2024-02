1,33 milliard d'heures de visionnage : La Coupe du Monde de Rugby 2023 entre dans l'histoire !

Les chiffres concernant la Coupe du monde de Rugby 2023 ont été communiqués par World Rugby, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est historique !

La Coupe du monde de tous les records

Soyons sincère, malgré l'élimination de notre cher XV de France, la Coupe du monde 2023 nous a livré de beaux affrontements, et du spectacle ! World Rugby a employé de gros moyens pour offrir un résultat final digne de ce nom, et c'est réussi. La Coupe du monde en France a été le tournoi de rugby le plus regardé de tous les temps !

Cette édition a enregistré un record de 1,33 milliard d'heures de visionnage, à travers toutes les plateformes possibles, ce qui n'a jamais été observé auparavant !

En comparaison, la Coupe du monde 2015 en Angleterre a généré 30% d'audience en moins que cette dernière, et celle de 2019 au Japon, 19% de moins. Cette large augmentation vient alors bousculer la tendance mondiale de la baisse de l'audience télévisuelle.

Le XV de France au cœur du succès

Bien que l'élimination prématurée du XV de France ait chagriné le cœur de millions de supporters français, ces derniers ont été fidèles de A à Z. L'équipe de France a été la nation qui a généré le plus d'audience dans le monde, avec 481 millions d'heures de visionnage.

En plus de cela, la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud a logiquement été le match le plus suivi sur terre. La rencontre a généré un record historique, avec 94 millions d'heures de visionnage. En deuxième position, le quart de finale entre nos Bleus et les Springboks avec 69 millions.

Par ailleurs, la chaîne de TF1 a été en tête sur le marché mondial, avec 322 millions d'heures de visionnage. Un record historique également pour la chaîne française, qui a d'ailleurs prolongé son engagement avec World Rugby. Cette dernière diffusera aussi la Coupe du monde de Rugby féminin en 2025.

La planète terre a été ovale

Au-delà du succès retentissant que cet événement a été en France, ou bien en Europe, de nouveaux marchés ont aussi été impactés. En effet, l'audience a connu une hausse dans la plupart des marchés, y compris dans les nouveaux bastions du rugby tels que l'Allemagne et les États-Unis.

Dans ces marchés émergents, la croissance de l'audience a été significative, comme en Allemagne (15,2 millions d'heures de visionnage), en Italie (16,1 millions) ou aux États-Unis (11,1 millions). Dans ces trois pays, la croissance du rugby évolue constamment, avec respectivement + 27%, + 70% et + 136% par rapport à la Coupe du Monde de Rugby 2015.

Pour que ce soit accessible à tous dans le monde entier, World Rugby a pensé à tout, et la diffusion de cette compétition a été à 85 % sur des chaînes de télévision en clair. En plus de cela, World Rugby a indiqué que les plateformes de streaming représentent désormais 5 % de l'audience mondiale, à l'image de RugbyPassTV, qui a permis de couvrir les zones du globe sans diffuseur local.

