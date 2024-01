XV de France. ‘‘Vision anglo-saxonne’’ du capitanat, Alldritt aidé par son côté british ?

Pour la première fois de sa carrière, Grégory Alldritt a été désigné comme capitaine du XV de France pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

Charles Ollivon apparaissait comme une évidence, mais non. Ce sera bel et bien Grégory Alldritt qui sera le capitaine du XV de France pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Annoncé il y a quelques semaines, les justifications de ce choix arrivent au compte-gouttes et semblent variées.

Premièrement, c’est l’absence d’Antoine Dupont pour le compte de France 7 qui conditionne l’annonce d’un nouveau capitaine. Ensuite, le choix du nouvel homme fort devait se faire à travers un joueur au rôle de titulaire indiscutable.

"Greg’ are you the captain? - Yes, Sir."

Avec ce cahier des charges, quelques joueurs apparaissent dans la liste. Parmi eux, Grégory Alldritt était évidemment nommé. S’il a été choisi par rapport aux autres, c’est notamment pour sa capacité à pouvoir parler anglais. Fils d’un père écossais, le natif du Sud-Ouest maîtrise la langue de Shakespeare sans problème.

D’autant plus, son apport ne s’arrête pas seulement à cette habileté dans la langue. Selon Jonathan Danty, cette qualité originaire d’autres contrées vient également de ceux qui l’encadrent en club. Pour Rugbyrama, le centre rochelais développe son propos :

Il est plutôt bavard, il échange beaucoup. Il a pris le capitanat à La Rochelle par le biais de Ronan O’Gara. Il a donc une vision anglo-saxonne du poste, en exigeant beaucoup de précision, d’application. Tout en restant un peu français, en ajoutant le sourire. En équipe de France, c’est un choix unanime du staff. C’est un leader dans la parole et, surtout, dans les actes.”

Alldritt, leader parmi les leaders

Au-delà d’appliquer la méthode de l’ancien ouvreur et capitaine irlandais, Grégory Alldritt bénéficie aussi de sa présence parmi le groupe des leaders installés par Fabien Galthié. Il permettait d’avoir des échanges privilégiés avec des joueurs considérés comme les leaders naturels du XV de France.

Il avait été mis en place durant le précédent mandat de Fabien Galthié et se compose de 6 des hommes forts du sélectionneur. Sur les dernières années, ce groupe se composait de Gaël Fickou, Antoine Dupont, Julien Marchand, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch et Charles Ollivon.

Sur ce Tournoi des 6 Nations, les joueurs le composant restent les mêmes, à la différence que Maxime Lucu remplace Antoine Dupont et que Thomas Ramos prend la place d’Anthony Jelonch, forfait pour le Tournoi des 6 Nations.

