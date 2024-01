RUGBY. Nouveau capitaine du XV de France, Grégory Alldritt ''est déjà incontournable'', lance Galthié !

En l'absence d'Antoine Dupont, c'est le 3e ligne du Stade Rochelais Grégory Alldritt qui aura la charge de mener les Bleus vers la victoire en tant que capitaine.

RUGBY. Grégory Alldritt capitaine du XV de France pour le Tournoi, ''mérité'' scandent les supporters !L'une des décisions fortes du staff de Fabien Galthié pour ce nouveau cycle jusqu'à la coupe du monde en Australie, a été de nommer Grégory Alldritt comme capitaine pour le Tournoi des 6 Nations 2024. En l'absence d'Antoine Dupont, c'est le 3e ligne du Stade Rochelais qui aura la charge de mener les Bleus vers la victoire, et potentiellement vers un nouveau Grand Chelem.

D'aucuns ont estimé que c'était mérité tant Alldritt est un exemple sur le pré tant dans l'attitude au combat que dans son leadership. D'autres estiment que ce n'était pas réglo vis-à-vis d'un autre troisième ligne, le Toulonnais Charles Ollivon. Lequel avait été le premier capitaine de Galthié en 2020.

Ce dernier a pourtant été heureux pour le Rochelais, tandis que celui-ci s'inquiétait de la réaction de son ainé, nous apprend le sélectionneur via une longue interview accordée au Midi Olympique. "Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres."

Comme Julien Marchand, Gaël Fickou ou encore Anthony Jelonch, Grégory Alldritt faisait partie des leaders du XV de France au même titre qu'Ollivon. Mais l'encadrement a senti qu'il fallait tourner la page du précédent cycle et faire un passage de relais entre le dernier match du Mondial perdu contre l'Afrique du Sud et le premier du Tournoi face à l'Irlande.

Est-ce qu'Alldritt sera le capitaine du second mandat de Galthié ? Il est encore trop tôt pour le dire même si le technicien le décrit comme exemplaire. En revanche, le sélectionneur estime que le Rochelais "est déjà incontournable" par son niveau de jeu. A 26 ans, et après une pause bien méritée, il fait partie des meilleurs à son poste et devrait être de la prochaine Coupe du monde en Australie.

En sera-t-il de même pour le Varois ? "Je souhaite évidemment de tout cœur amener Charles jusqu’au Mondial mais Greg a quatre ans de moins et son tour est venu de prendre le capitanat, de par son évolution." Chaque capitaine est différent et Alldritt aura son style. Galthié est persuadé qu'il "a un potentiel à exploiter dans ce rôle. Il va libérer ce qu’il a en lui."

Un autre point a également pesé dans la balance au moment de désigner le nouveau capitaine des Bleus pour le Tournoi : les racines écossaises de Grégory Alldritt. "Il comprend les mentalités anglo-saxonnes et maîtrise la langue. Je souhaite qu’il n’y ait qu’un seul joueur qui parle à l’arbitre."

Après un Mondial 2023 marqué par les polémiques arbitrales, le XV de France entend bien se faire entendre mais à sa manière en étant suffisamment dominateur sur le pré pour ne plus avoir à se soucier de décisions qui pourraient avoir un impact émotionnel négatif. "La frustration est contagieuse", lance Galthié. On saura très rapidement si les Bleus ont retenu les douloureuses leçons de la Coupe du monde.