RUGBY. XV de France. ''M'envoyer à 100 %'', de la frustration à l'ambition pour Matthis Lebel

L'ailier du Stade Toulousain Matthis Lebel fait partie des 34 joueurs retenus par Fabien Galthié en vue du 6 Nations. Il entend saisir sa chance.

RUGBY. 6 Nations. Une liste de 34 joueurs avec beaucoup de surprises pour le XV de France avant l'Irlande !Une fois de plus, le Stade Toulousain est le plus gros pourvoyeur d'internationaux pour le XV de France en vue du Tournoi des 6 Nations. Malgré les absences d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, le champion de France en titre compte neuf représentants dans la première liste de Fabien Galthié.

Aux côtés des habitués Dorian Aldegheri, Julien Marchand, Peato Mauvaka, François Cros, Anthony Jelonch et Thomas Ramos, sont venus se greffer Emmanuel Meafou et Matthis Lebel. Contrairement au deuxième ligne d'origine australienne, l'ailier connait déjà la maison bleue. Il compte en effet cinq sélections, dont trois titularisations pour deux essais. Cette saison, il en totalise déjà sept et ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin.

Ça vient récompenser les efforts fournis à l'entraînement pour être performant tous les week-ends. Après, je n'ai pas envie de brûler les étapes, ni même de me faire des films dans la tête. (Lebel via L'Equipe)

Des performances qui lui ont rouvert les portes du XV de France. Lui qui avait été aligné contre le Pays de Galles en 2022. Mais après une apparition contre l'Australie cette même année, il n'avait pas été pris pour le Mondial. "Fabien m'avait passé un coup de fil pour m'expliquer le pourquoi du comment. C'était sa décision et je la respecte amplement." FINALE TOP 14. Matthis Lebel, l’homme des phases finalesLe Toulousain avoue tout de même avoir ressenti de la frustration. Souvent 24e homme, il n'avait pas été retenu dans le groupe élargi pour préparer la Coupe du monde. "Quand tu n'es pas dans les 42, tu ne peux même pas défendre tes chances en direct, ni même sentir si tu es loin ou pas du niveau requis."

Un mal pour un bien qui lui a permis de gagner en maturité et de prendre ses responsabilités en club alors privé des cadres. "On comptait donc sur moi et d'autres joueurs qui ont l'habitude d'être dans la rotation pour encadrer les jeunes appelés à compenser les absences." Une attitude et des performances qui n'ont pas échappé aux yeux du staff. CHAMPIONS CUP. En forme internationale face à Cardiff, Matthis Lebel envoie un message à Fabien GalthiéEn faisant partie de cette première liste après la Coupe du monde, Lebel a l'occasion de faire partie du nouveau cycle et d'accompagner les Bleus jusqu'au prochain mondial en 2027 en Australie. Néanmoins, il se veut prudent, car même si une majorité des éléments de la première liste de Galthié en 2020, le groupe a évolué au fil des années. "Quatre ans, c'est long."

En attendant, l'ailier entend bien prendre "tout ce qu'il y a à prendre" et se donner à 100 % avec l'espoir de faire partie des 23. La concurrence est rude avec notamment les Bordelais Penaud et Bielle-Biarrey qui marchent sur l'eau. Mais le Toulousain a de sérieux arguments à faire valoir. VIDEO. CHAMPIONS CUP. Matthis Lebel pose un cad-deb stratosphérique sur Makazole Mapimpi !