VIDEO. CHAMPIONS CUP. Matthis Lebel pose un cad-deb stratosphérique sur Makazole Mapimpi !

L'ailier du Stade Toulousain Matthis Lebel a bien failli un essai de légende face aux Sharks ce samedi en quart de finale de la Champions Cup.

Essai refusé mais quel cad deb de Lebel 😯 pic.twitter.com/Hw1N5GzOSU — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) April 8, 2023

Le Stade Toulousain a bien failli inscrire l'un des plus beaux essais de l'année face aux Sharks en Champions Cup. Mais la passe Lebel a été jugée en-avant et la réalisation de Thomas Ramos logiquement refusée. Mais quelle action en première main derrière une mêlée. Après une première combinaison entre Dupont et Ahki, Ntamack a passé à Ramos qui a mis les cannes avant de fixer pour donner à Lebel. L'ailier, très en vue dans cette première période, a tout simplement laissé son vis-à-vis Makazole Mapimpi sur place avec un énorme cad-deb. Le champion du monde n'a cependant pas abdiqué. Très rapide, le Springbok est revenu sur le Toulousain à quelques mètres de la Terre promise. Un retour salvateur pour la franchise sud-africaine qui a ensuite marqué le premier essai du match grâce à son demi de mêlée Williams.