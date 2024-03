TOP 14. De Léo Carbonneau à Danny Care, l’USAP part à la chasse d'un nouveau numéro 9

Après avoir fait un grand pas vers le maintien en battant Oyonnax à l’extérieur, l’USAP s’active sur le marché des transferts pour un nouveau demi de mêlée.

Après avoir battu Oyonnax d’un petit point dans le match de la peur (victoire 14-15), Perpignan souffle un peu dans la course au maintien et remonte à la 11e place du Top 14.

Le club catalan continue d’afficher sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts. A la recherche d’un nouveau demi de mêlée pour suppléer Tom Ecochard (31 ans), Sadek Deghmache (28 ans) et Matteo Rodor (24 ans), Perpignan cherche un nouveau 9 de haut standing.

L’USAP se pencherait notamment sur le jeune champion du monde des moins de 20 ans Leo Carbonneau, selon L'Indépendant. Titulaire indiscutable en PRO D2 avec son club de Brive, le demi de mêlée est encore sous contrat jusqu’en 2026.

L’arrivée de Leo Carbonneau en Catalogne risque donc de ne pas arriver de sitôt. Même si l’on verrait bien le joueur de 19 ans associé à Jake McIntyre, pour une charnière portée vers l’attaque avec deux joueurs de duels, jouant près de la ligne de défense adverse.

Le dilemme de la jeunesse ou de l’expérience pour les Catalans

Si la piste Carbonneau semble compromise, l’USAP se tournerait vers d’autres profils bien différents. Des joueurs habitués au niveau international comme l’Ecossais Ali Price, l’Anglais Danny Care ou l’Australien Jake Gordon.

Au niveau de la forme actuelle, le Wallaby Jake Gordon a des arguments à faire valoir. Le joueur des Waratahs est le capitaine de sa franchise, il se montre particulièrement décisif avec son équipe de Sydney (notamment lors de la victoire face aux Crusaders) grâce à sa vitesse et son sens de l’anticipation.

Avec un palmarès bien fourni avec son club des Harlequins et le XV de la Rose, Danny Care pourra apporter toute son expérience à Perpignan. Le triple vainqueur du Tournoi des 6 Nations (2011, 2016 et 2017) pourrait devenir un joueur crucial dans la gestion des matchs, même si à 37 ans, il ne disputerait sûrement pas l’intégralité des matchs des longues saisons de TOP 14.

Le dernier pari qui pourrait être envisagé par l’USAP serait le joueur du XV du Chardon : Ali Price. Moins risqué que Danny Care car plus jeune (30 ans), le demi de mêlée des Lions Britanniques n’est plus le 9 titulaire de l’Ecosse (doublé par le Toulonnais Ben White). Il reste cependant un joueur très dynamique, qui colle au ballon et doué d’un très bon jeu au pied. Son association avec Finn Russell restera comme une des charnières les plus attractives d’Europe de ces dernières années.

En résumé, l’USAP cherche un demi de mêlée de classe international, reste à savoir si les dirigeants catalans opteront pour un profil s’inscrivant dans la durée, ou plutôt un international habitué aux matchs de haut niveau.