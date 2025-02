TOP 14. Sans Alldritt, Bourgarit et Skelton, avec quelle compo La Rochelle va se déplacer à Lyon ?

La période des doublons est toujours délicate, mais le Stade Rochelais se retrouve aussi démuni de ses forces vives par l'accumulation des blessures.

Les temps sont durs à La Rochelle, où les blessures s’accumulent depuis le début de l’année. Mais après avoir jonglé avec une infirmerie pleine à craquer, le staff maritime peut enfin souffler : plusieurs cadres sont sur le point de faire leur retour, juste à temps pour un bloc de trois matchs importants en championnat.

Un pack encore décimé, mais des renforts en approche

C’est dans le secteur de la mêlée que l’hémorragie a été la plus marquée ces dernières semaines. Entre les blessures et les joueurs retenus avec le XV de France (Alldritt, Boudehent, Jégou), les Maritimes ont dû faire appel à la jeunesse. Et ça ne va pas encore changer face à Lyon.

En deuxième ligne, Ultan Dillane (commotion) et Kane Douglas (cheville) sont incertains, ce qui laisse à Simon Huchet et Charles Kanté-Samba l’opportunité d’enchaîner après leurs bonnes prestations face à Toulon. En troisième ligne, Matthias Haddad et Tyreese Leupolu seront une nouvelle fois mis à contribution, tandis que le talonneur Nika Sutidze pourrait dépanner en cas de besoin.

Mais tout n’est pas noir. Tolu Latu est enfin de retour de suspension, prêt à reprendre du service au talon, et Reda Wardi a repris l’entraînement après sa blessure aux côtes. Ces deux renforts en première ligne ne seront pas de trop face à la puissance du pack lyonnais.

Bourgarit, Danty et Skelton bientôt disponibles

Les prochaines semaines verront également le retour de Pierre Bourgarit, qui a retrouvé le contact après son opération du tibia en septembre. Le talonneur international pourrait être aligné lors des matchs contre le Racing ou le Stade Français. Même chose pour Jonathan Danty, en pleine réathlétisation après son opération du genou.

Mais la grande attente concerne Will Skelton. L’Australien, blessé au genou depuis décembre, se rapproche d’un retour et vise le choc contre le Racing 92. Un renfort de taille pour La Rochelle, tant son impact physique manque à la cage maritime.

Un secteur offensif en manque de repères

Derrière, Brice Dulin est prêt à reprendre et sera une option solide pour le staff rochelais. En revanche, incertitude autour de Teddy Thomas, touché à la cuisse à la reprise. Son retour se jouera sur les derniers entraînements de la semaine.

Le poste d’ouvreur reste une préoccupation majeure. Avec le départ d’Hugo Reus à Montpellier, Antoine Hastoy est actuellement le seul numéro 10 de métier disponible. Mais une bonne nouvelle se profile : Ihaia West se rapproche du retour, et pourrait postuler dès la fin du mois.

Un effectif en convalescence

Malgré ces nombreuses absences, La Rochelle continue de tenir bon. La jeunesse a répondu présent, et avec le retour progressif des cadres, les Maritimes vont rapidement retrouver de la consistance. Les prochains matchs seront déterminants pour rester dans la course aux phases finales.

Le sprint final approche, et La Rochelle se prépare enfin à retrouver toutes ses armes.