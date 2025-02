TOP 14. L’UBB peut-elle briser la série basque ? Bordeaux sans plusieurs stars, mais pas sans ambition à Bayonne

La forteresse bayonnaise menacée ? L’UBB, impressionnante à l’extérieur, défie une équipe de Bayonne qui n’a jamais perdu chez elle cette saison. Un test pour les hommes de Yannick Bru.

La période des faux et vrais doublons commence officiellement cette semaine en Top 14. Si le XV de France est au repos, ça ne veut pas dire que certains internationaux ne seront pas sur le pont ce week-end et ceux à venir. On joue en effet la 16e journée de championnat.

L’UBB, un leader en mission malgré les absences

Une journée placée entre le match contre l'Angleterre et celui face à l'Italie. L'occasion pour certaines formations de frapper un grand coup. Et d'engranger de précieux points au classement pour distancer la concurrence. On pense notamment à l'UBB qui se déplace samedi sur la pelouse de Bayonne. Des Basques intraitables à domicile cette saison avec sept succès en autant de rencontres. Mais qui vont accueillir une formation girondine très compétitive.

Et ce, malgré les absences de Jalibert, Moefana, Penaud et Bielle-Biarrey. En effet, Bordeaux pourrait aligner plusieurs internationaux à Jean-Dauger et non des moindres. On pense bien évidemment à Maxime Lucu et Nicolas Depoortère, qui ne font pas partie des joueurs protégés par Galthié. Sans oublier les autres Bordelais qui faisaient partie du groupe pour préparer le Crunch : Temo Matiu, Maxime Lamothe et Marko Gazzotti. De quoi aligner une composition très relevée pour tenter de faire tomber l'Aviron pour la première fois de la saison ?

L'UBB n'a plus perdu contre Bayonne depuis 2022 et reste sur un succès en terres basques en avril 2024. A l'époque, Yannick Bru avait envoyé l'artillerie lourde avec Jalibert et compagnie. Les Girondins l'avaient emporté 34 à 15. Ce samedi, la ligne d'attaque sera différente de celle de l'époque. Et cela pourrait avoir un impact sur le résultat final puisque Bielle-Biarrey avait inscrit un doublé. Néanmoins, ce match arrive après deux semaines de repos et d'entraînement. A qui cela va-t-il sourire ? Il pourrait y avoir un manque de rythme et de repères dans les deux camps.

Les chiffres qui inquiètent Bayonne avant ce duel

Mais l'UBB a montré cette saison qu'elle savait gagner à l'extérieur avec quatre victoires. Notamment à Toulouse, mais aussi à Castres et Paris. La victoire face au CO est d'autant plus notable que Bordeaux avait joué ce jour-là sans une grande partie de ses Tricolores. Seuls Moefana et Penaud étaient titulaires. Tandis que Depoortère était sur le banc.

Les hommes de Yannick Bru savent donc comment l'emporter, même quand le match est compliqué comme face aux Castrais (3-13). Avec 19 points engrangés en déplacement, donc trois bonus, l'UBB est juste derrière Toulouse, l'une des meilleures équipes en déplacement. A titre informatif, les Girondins ont inscrit plus d'essais à l'extérieur (23) que Bayonne à la maison (21). Ils marquent en moyenne plus de points (27) que les Basques devant leur public (26). Ces derniers peuvent donc s'inquiéter de la venue du leader ce samedi à Jean-Dauger.

Un succès bordelais combiné à un revers du Stade Toulousain à Clermont serait une très bonne opération pour l'UBB. De son côté, Bayonne serait également bien inspiré de l'emporter pour distancer la concurrence. Actuellement quatrièmes, les Basques sont sous la pression de l'ASM, la Rochelle ou encore Castres. Tandis que Toulon a presque dix points d'avance. La lutte pour le Top 6 est plus intense que jamais.