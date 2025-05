TOP 14. Revanche, conquête et top 6 : La Rochelle joue gros à La Rabine

Après des mois de galère et un printemps enfin lancé, le Stade Rochelais se rend à Vannes avec une certitude : s’il veut rester dans la course aux phases finales, il faudra faire un coup à La Rabine.

On a vu des supporters rochelais refaire les calculs, sortir les tableurs et envisager les barrages. Pourtant, le souvenir d’un hiver gris n’est pas si loin. Et c’est peut-être ce passé récent qui donne au déplacement de ce samedi à Vannes (16h30) un poids particulier. Car La Rochelle n’a plus le droit à l’erreur.

TRANSFERT. Bristol, Top 14... Non-conservé par l’UBB, où pourrait rebondir l’excellent Pete Samu ?

De la résignation à la rébellion ?

Il y a deux semaines à Chaban, les Maritimes ont frappé un grand coup en faisant tomber Bordeaux-Bègles dans son jardin. Une victoire qui a changé l’ambiance au club et ramené de la confiance dans un groupe secoué, usé, mais pas résigné.

Pourtant, comme le martèle Sébastien Boboul au micro de Rugbyrama, personne n’a oublié d’où le club revient : "On n’est pas devenus une mauvaise équipe, mais on n’est pas redevenus une grande en deux semaines." Le message est clair : garder un maximum d’exigence pour le sprint final.

TRANSFERT. TOP 14. Paris coule, mais Van der Mescht sait nager : Bordeaux ou La Rochelle comme nouveau port d'attache ?

Le piège de la Rabine

Et c’est bien un guet-apens qui attend les Rochelais dans le Morbihan. À la Rabine, Vannes est tout sauf une proie facile. Ils l’ont prouvé face à Toulon, Montpellier ou même Bordeaux. Et ils l’avaient déjà démontré à l’aller, en décembre dernier, en infligeant une claque inattendue à Deflandre (14-23). Ce jour-là, La Rochelle s’était fait dominer en conquête, piéger dans l’intensité et punir par le réalisme breton.

Les leçons ont été retenues. Oscar Jegou et Mathias Haddad sont aptes, tout comme Jonathan Danty qui pourrait faire son retour dans le groupe. Mais l’absence de cadres comme Bourgarit ou Vunivalu oblige les Jaune et Noir à composer. L'enjeu ? Démarrer fort, imposer le rythme et surtout ne rien laisser à un adversaire en mission maintien.

Objectif top 6… ou cauchemar de fin de saison

Avec quatre matchs à jouer et aucune marge au classement, La Rochelle est dans l’urgence. Le club pointe à la 7e place et n’a pas l’avantage au goal-average face à ses concurrents directs. En cas de succès à Vannes, les portes du top 6 s’entrouvriraient avant les réceptions de Montpellier et de Perpignan. Une défaite, en revanche, et la qualification s’éloignerait pour de bon.

"On veut jouer ces quatre derniers matchs comme celui de Bordeaux", annonce Boboul. Mais tout partira de ce samedi. Parce que le temps des calculs est fini. Parce que le Stade Rochelais n’a plus le choix s’il veut retrouver les phases finales. Parce qu’un club bâti pour remporter des titres ne peut pas s’enliser dans la crise.