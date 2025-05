TRANSFERT. Bristol, Top 14... Non-conservé par l’UBB, où pourrait rebondir l’excellent Pete Samu ?

Mais ses prestations XXL en 2025, Bordeaux, qui cherche à rajeunir et ''Jiffer'' encore son effectif, ne conservera pas Pete Samu.

Depuis 3 mois, il marche sur l’eau et entraîne l’UBB dans son sillage. Le fait est que depuis la blessure du surpuissant Tevita Tatafu, Pete Samu enchaîne les prestations de très haut vol, dans un autre registre (1m85 pour 103kg).

Explosif, très mobile, doté de qualités techniques et d’un sens du jeu remarquable pour un numéro 8 Samu, déjà utilisé à l’aile avec Bordeaux cette saison, est devenu indispensable. A l’image de sa dernière performance en demi-finale de Champions Cup face à Toulouse, où il fut décisif sur 2 des 5 essais de son équipe.

"Depuis deux mois, il enchaîne les performances de très haut niveau et montre pourquoi il a plus de 40 sélections avec les Wallabies, confiait Yannick Bru à Rugbyrama en avril. C'est un joueur d'une humilité et d'un altruisme très forts, qui est très apprécié au sein de l'équipe."

Reste que Bordeaux, qui cherche à rajeunir et "Jiffer" encore son effectif, ne conservera pas l’ancien joueur des Crusaders, qui fêtera ses 34 ans cette année. Le monde en 3ème ligne (Gazzotti, Matiu, Swinton, Diaby, Bochaton, Vergnes-Taillefer…) et bientôt l’arrivée de Jean-Luc Du Preez n’ont pas plaidé en sa faveur.

Un rebond vers l'Angleterre ?



C’est donc un joueur de très haut niveau et qui "souhaite rester en Europe" qui va se retrouver sur le marché des transferts. Un club de Top 14 lui donnera-t-il sa confiance ?

Pour renforcer leur 3ème ligne, des clubs comme Toulon ou Lyon pourraient s’offrir ses services. Mais la marge en terme de salary cap et de JIFF est maigre, à un poste où ils ont déjà recruté.

Alors, peut-être que des clubs étrangers comme Glasgow, le Munster, Bristol ou Northampton pourraient lui proposer de jouer un rôle majeur dans leur 3ème ligne. Même si l’air n’est pas aussi doux qu’à Bordeaux, on le concède…