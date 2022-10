TOP 14. Retour à Colombes, Lancaster, recrutement : l’introspection du Racing 92 par Travers et Lorenzetti

Dans un long entretien diffusé dans le podcast Crunch du journal L’Équipe, Laurent Travers et Jacky Lorenzetti évoquent l’avenir du Racing 92.

Pas de panique à bord. Si le paquebot Racing 92 changera bientôt de commandant, la structure de son équipage va, elle aussi, être remise en question. Ce mercredi 5 octobre, le podcast Crunch de L’Équipe mettait en avant le Racing 92. Dans un long entretien avec Jacky Lorenzetti et Laurent Travers, les deux hommes forts du club transilien évoquent le futur du club. Dans un sujet qui a fait beaucoup discuter, il évoque notamment les délocalisations parfois forcées du club. L’actuel président sous-entend qu’elles sont loin d’être terminées et que des solutions à long terme sont en recherche. Il avoue notamment qu’après les JO, le Racing pourrait retourner à Colombes afin de laisser la place aux concerts. Jacky Lorenzetti raconte : “Laurent m’a autorisé à délocaliser quelques matchs, malgré le fait que cela représentait un désavantage pour l’équipe.” Top 14. Racing 92. Lorenzetti à propos de Travers : ''Il est amené à devenir président à terme''



Autre changement majeur, celui du coach. L’arrivée de Stuart Lancaster, la prise de distance de Lorenzetti et le repositionnement de Travers en président du directoire du Racing 92 sont à noter. Dans un premier temps, les principaux intéressés évoquent des décisions prises conjointement : “On a choisi plusieurs personnes. On a fait une liste et on a tranché, ça a vraiment été une décision prise à deux.” Ils avouent également que les contacts étaient pris de longues dates et que le choix d’un entraîneur étranger était privilégié dans le nouveau coach. Ils confient aussi que Stuart Lancaster ne parle pas français et qu’un travail mutuel en langue vivante sera opéré au sein du club. Un choix motivé par “le challenge sportif”, Lorenzetti précisant que Laurent Travers sera moins bien payé en tant que président qu’en tant que coach. Il surenchérit en évoquant l’arrivée prochaine de Stuart Lancaster et dit : “Je ne vais pas dire qu’on a eu des centaines de candidats, mais on en a eu beaucoup. Par conséquent, on a réellement pu privilégier l’aspect sportif dans le choix du coach. C’est la victoire du sportif sur l’argent.” Lors de la conférence de presse annonçant la place de Laurent Travers en tant que futur président, Jacky Lorenzetti avait souligné le parcours de son entraîneur. Dans un communiqué officiel relayant ses propos, il déclarait ceci : "Nous nous réjouissons de l’évolution de Laurent Travers au sein de notre maison, il bénéficie de toute notre confiance depuis 2013. Laurent a de façon unique occupé tous les postes autour de la gestion du rugby professionnel depuis la fin de sa carrière de joueur. Il s’agit d’une première dans l’histoire du rugby professionnel en France qu’un entraîneur continue son parcours en prenant un poste de présidence au sein de son club. Nous sommes ravis de poursuivre ensemble son excellent parcours sous les couleurs du Racing 92." Top 14. Porté par Le Garrec et Spring, le Racing 92 peut-il faire sans sa jeunesse électrique ?



Pour le recrutement, l’homme d'affaires franco-suisse affirme que ce dernier se fera en accord avec les volontés des deux futurs hommes forts du club, Lancaster et Travers. Il confie également qu’ils sont sur le point de signer un “très grand joueur” qui n’est pas “un grand 10.” Pour rappel, Finn Russell devrait connaître sa dernière saison chez les Altoséquanais. Plusieurs rumeurs envoient par ailleurs Matthieu Jalibert à l’Arena. Très proche de Cameron Woki, arrivé dans le 92 cette saison, il pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge près de la capitale. Autre piste probable, le demi d'ouverture phare du Pays-de-Galles Dan Biggar a quant à lui annoncé publiquement des envies de départ. Il n’a cependant été relié à aucun club de Top 14 pour le moment. RUGBY. TOP 14. L'idée surprenante (et intéressante) de Boudjellal concernant le Salary Cap



Toujours dans le podcast Crunch de L’Équipe, Jacky Lorenzetti réagit en déclarant : “On a déjà un grand numéro 10, même s’il est un peu fantasque parfois. Finn Russell est quand même ouvreur de l’Écosse, a prouvé et prouve encore parfois ses qualités. Il ne faudrait pas l’oublier. Après, on ne s’interdit pas de parler avec les uns et les autres, mais on le fait en secret.” Une éventuelle prolongation de Finn Russell pourrait-elle donc être de mise ? Pour l’instant, rien n’est moins sûr, mais Laurent Travers souligne que la priorité est de maintenir les joueurs performants dans le club. Il souhaite permettre avant tout à ceux de l’équipe première et du centre de formation d’être les pièces centrales du recrutement et déclare : “Quand on recrute, on regarde si l’on n'a pas déjà des solutions en interne avant de chercher ailleurs.” Il assure également que sur au moins 10 clubs, dont le Racing, sont à “la limite du salary cap”. Jacky Lorenzetti affirme d'ailleurs qu'il "n'ouvre même plus le dossier" si un joueur à des prétentions salariales supérieures à un million d'euros brut et qu'une arrivée similaire à celle de Dan Carter il y a quelques années est désormais "impossible". Selon lui, un système de marché des transferts, semblable au Mercato connu dans le foot et qui permettrait de mieux rentabiliser la formation, serait impossible avec le Salary Cap.