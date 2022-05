RUGBY. TOP 14. L'idée surprenante (et intéressante) de Boudjellal concernant le Salary Cap

Dans sa chronique hebdomadaire diffusée par Rugbyrama, l'ancien président de Toulon Mourad Boudjellal est revenu sur l'actualité de la semaine, mais s'est également penché sur la question du Salary Cap.

On le sait, Mourad Boudjellal aime bien provoquer, taquiner, via sa chronique hebdomadaire diffusée sur Rugbyrama. Et comme chaque semaine, l'ancien président du RCT n'a pas hésité à revenir sur l'actualité du moment. Si Boudjellal est d'abord revenu sur l'imbroglio autour du match Brive-Toulouse, ainsi que sur la fin de saison fantastique de Toulon, ce dernier s'est ensuite attardé sur un autre thème qui fait débat depuis maintenant plusieurs années : le Salary Cap en Top 14. À hauteur de 10 millions, celui-ci semble trop élevé pour Mourad Boudjellal. Pour ce faire, il a donc décidé de proposer une idée surprenante au vu de son passage à Toulon, mais qui n'en reste pas moins intéressante.

TRANSFERT. Top 14. François Rivière dénonce plusieurs problèmes sur fond de départ de Jaminet à Toulouse"On parle de protéger les joueurs de l’équipe de France mais j’ai l’impression qu’à la Ligue Nationale de Rugby vous vous êtes un peu endormis. Vous ne foutez plus rien ! Je ne suis plus là et je sais que c’est difficile car le cerveau n’est plus là. Alors voilà un conseil : diminuez le Salary Cap, passez le de 10 millions à 5 millions. On le diminue de moitié et vous faites en sorte que tous les joueurs formés au club ne soient pas comptabilisés dans le Salary Cap. Ça va donner un côté identitaire aux clubs car tout le monde va être obligé de former pour avoir une grande équipe car le Salary Cap sera trop bas. À côté de cela, les clubs riches pourront moins concurrencer les clubs plus pauvres car le Salary Cap sera plus bas et ils ne pourront pas acheter. Cela va faire baisser les prix des joueurs et ça va développer énormément la formation française et rétablir l’égalité des chances entre les petits clubs et les clubs de milliardaires".

RUGBY. Top 14. ''La Rochelle, c'est le nouveau Clermont'', annonce BoudjellalUne idée qui, sur le papier, réduirait considérablement les écarts entre les "petits" et les "gros" du championnat, à qui on reproche parfois d'acheter les meilleurs joueurs. En revanche, cette solution poserait d'autres questions : tout d'abord, à partir de quel âge estime-t-on qu'un joueur est formé au club (centre de formation, école de rugby) ? Puis, comment faire si un joueur formé au club veut changer d'écurie, si personne n'a les moyens de le payer ? Néanmoins, l'initiative de Mourad Boudjellal, bien qu'antinomique avec son passage remarqué au RCT, reste tout de même intéressante.

RUGBY. Pour valoriser la formation et la fidélité, ce supporter propose un système ''plus vertueux''