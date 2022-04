RUGBY. Pour valoriser la formation et la fidélité, ce supporter propose un système ''plus vertueux''

TRANSFERT. Top 14. François Rivière dénonce plusieurs problèmes sur fond de départ de Jaminet à ToulouseEn marge du Melvyn Jaminet à Toulouse, nombreux ont été les observateurs avertis du rugby tricolore à s'interroger sur le recrutement de Toulouse. Parmi eux, le président de l'USAP, François Rivière : "Est-il normal que les clubs ne soient pas mieux valorisés et donc intéressés dans le transfert de joueurs qu’ils ont formés ? Est-il normal que les plus gros clubs caracolent en tête des moyennes de joueurs JIFF en ayant le maximum d’avantages (financier et sportif), et que les clubs formateurs comme l’USAP aient une double peine ?" Fan de rugby, Bertrand se pose lui aussi des questions sur le système actuel. "Je ne suis pas supporter de l'USAP, et n'ai rien contre Toulouse (je suis supporter de l'ASM), mais le transfert de Melvyn Jaminet et les nombreux JIFF / internationaux recrutés par Toulouse mettent en lumière un problème que je dénonce depuis bien longtemps." Il nous explique avoir envoyé sa proposition à Ligue nationale de rugby ainsi qu'à la Fédération française de rugby. Sa proposition, la voici :

Le Salary cap tel qu'il existe aujourd'hui permet aux clubs d'avoir un abattement pour chaque joueur figurant dans la "liste Galthié". Il y a une certaine logique à cela, car cela empêche les clubs ayant beaucoup d'internationaux d'être pénalisés, et cela leur permet de recruter des joueurs pour couvrir les internationaux pendant les absences. Cependant, avoir des internationaux est-il vertueux ? Et veut-on encourager cela ? Quand ils sont formés au club, oui (exemple : Romain Ntamack). Quand ils ont été amenés au niveau international par le club, oui (exemple : Mohamed Haouas). Quand le club recrute un joueur déjà international, non, je n'y vois pas de vertu. Et pourtant, c'est récompensé de la même façon. Tout système a ses faiblesses, mais en voici un qui me semblerait plus vertueux :



Ne pas inclure dans l'assiette du Salary cap les salaires des joueurs formés au club. Suivant des modalités à définir, cela pourrait être dégressif, par exemple : 30% pour un joueur ayant passé un an dans le centre de formation, 60% pour 2 ans, 100% pour 3 ans. Cela permettrait aux clubs formateurs d'être mieux placés que les gros recruteurs quand il s'agit de conserver leurs joueurs, tout en n'empêchant pas un joueur prometteur et ambitieux de rejoindre un club de haut niveau pour progresser.





On pourrait de la même façon étendre ce système aux joueurs restant longtemps dans le même club, pour valoriser une forme de stabilité et de fidélité. Par exemple, un abattement de 30% du salaire pour un joueur étant depuis plus de 5 ans au club, 60% au bout de 8 ans, et 100% au bout de 10 ans, ce qui permettrait aux clubs d'avoir un peu de temps pour préparer les successions de joueurs emblématiques, mais pas nécessairement formés au club. On pourrait par exemple penser à un joueur comme Uini Atonio au Stade Rochelais . L'histoire de notre championnat regorge de joueurs attachés longtemps à un club, sans y avoir nécessairement été formés ( Sergio Parisse , Fabien Pelous...). Ce sont de belles histoires...

Sur cette réforme, il y aurait inévitablement des effets pervers. Notamment le fait que les clubs auraient tendance à garder les joueurs sous contrat espoir plus longtemps pour leur donner des années de centre de formation. Cependant, les effets bénéfiques me semblent largement dépasser les effets pervers. Et il y a sans doute des solutions pour les contrer... Globalement, valoriser encore plus la formation, et valoriser la fidélité à un club me semble tout à fait dans les valeurs du rugby.