Top 14. Racing 92. Lorenzetti à propos de Travers : ''Il est amené à devenir président à terme''

Invité du Super Moscato Show ce lundi, le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti s'est confié sur l'avenir du club et de son entraîneur, Laurent Travers.

Ce lundi, toute l'équipe du Moscato Show s'est retrouvée au camp d'entraînement du Racing 92 afin de réaliser l'émission, comme ce fut le cas il y a quelque temps du côté de Toulon. Et pour ce faire, Vincent Moscato and co ont reçu de nombreux invités : Maxime Machenaud, Teddy Thomas, Yannick Nyanga mais aussi le président du club, Jacky Lorenzetti. Et lors de l'interview, ce dernier s'est à la fois confié sur les objectifs du club cette saison (remporter la Coupe d'Europe mais aussi le Brennus), mais également sur le futur de son entraîneur actuel, Laurent Travers.

Céder la présidence du Racing 92 ? Pas dans l'immédiat pour Jacky Lorenzetti"C'est toujours d'actualité, il est amené à devenir président à terme du Racing 92". Une annonce forte, qui fait écho à d'anciennes déclarations qui annonçaient déjà cette possibilité. En revanche, la succession n'est pas encore d'actualité pour Lorenzetti : "Il n'y a pas d'urgence, il adore le terrain, il a peut-être encore quelques comptes à régler". Pour rappel, Laurent Travers a remporté avec le Racing 92 un titre de champion de France en 2016, et est toujours à la recherche d'un sacre européen.

