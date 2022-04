RÉSUMÉ VIDÉO. Champions Cup. Trop imprécis, le Stade Français y a cru mais s'incline de nouveau face au Racing 92

Pour clôturer ces huitièmes de finale de Champions Cup, le Stade français s'est de nouveau incliné face au Racing 92, malgré un bon début de match.

Après les deux dernières défaites du Stade Français face au Racing 92, ainsi que tous les problèmes en interne liés notamment à la situation de Tolu Latu, pas grand monde ne croyait en une possible qualification des Soldats Roses. D'autant qu'une fois de plus, ces derniers devaient faire sans Waisea Nayacalevu, toujours blessé. Et pourtant, ce sont bien les hommes que Quesada qui frappèrent en premier, par l'intermédiaire de leur arrière Veainu. Bien décidés à faire taire les critiques et à relever la tête, les Parisiens continuent à produire, et après un duel en l'air gagné par Glover, Lapègue inscrit le deuxième essai des siens, portant le score à 3-15. Après 20 minutes de jeu, le Stade Français avait quasiment rattrapés son retard ! Malheureusement, les coéquipiers de Maestri furent vite rattraper par l'un de leurs vieux démons : l'indiscipline.

