VIDEO. CHAMPIONS CUP. Grâce à la pépite Le Garrec, le Racing 92 domine le Stade Français

Le jeune numéro 9 francilien a encore montré l’étendue de sa panoplie. Le carton rouge de Latu n’a pas aidé le Stade Français.

Si le derby francilien pouvait intéresser aux premiers abords, il semblerait que ce dernier perd en intérêt et en intensité au fur et à mesure des rencontres. Une série de duels qui rappelle à peu de choses près la prélogie Star Wars. Une histoire en trois actes dont on aurait pu se passer. Au réveil, le second opus ne nous donne déjà plus envie de regarder l’ultime épisode. Reste à savoir quel personnage est joué par Tolu Latu. Le talonneur remplaçant du Stade Français a été pris d’un incompréhensible coup de sang sur Baptiste Chouzenoux à la 67ème minute. L’Australien a fait basculer d’une violente charge son adversaire alors que ce dernier était dans les airs. Un acte d’autant plus stupéfiant que le première ligne semblait avoir vu ce dernier. La réponse sera logique et rapide : carton rouge pour le parisien. Stade Français. Quand Latu met en difficulté son équipe : ''p**** de merde, j’ai cette p***** de balle''

Du côté des ciels et blancs, la bonne performance du jour est notamment dûe à la partition d’un homme. En effet, Nolan Le Garrec a plus souvent illuminé Jean-Bouin que les poteaux lumineux du stade venu tout droit du Super Rugby. Auteur de 17 des 22 points, de son équipe, il a été l’argument principal (et unique ?) de la victoire des siens. Il est également décisif sur l’unique essai de la partie. Il adresse une très belle passe sautée à Gaël Fickou qui aplatit dans l’en but. Mais si le Breton a brillé, il n’en fût pas de même pour ses coéquipiers. Après la rencontre, Juan Imhoff déclare à Rugbyrama : “Nous ne sommes pas très contents de ce match. Le contenu n’a pas été digne du Racing 92, de la coupe d’Europe. [...] On est une équipe capable de faire beaucoup de temps de jeu, mais cela n’a pas été le cas, samedi soir. C’était approximatif, un peu poussif. On a manqué de soutiens au porteur de balles, on se mettait à la faute, on n’arrivait pas à enchaîner… À aucun moment, nous n’avons pu nous lâcher.” RUGBY. TOP 14. Les ''Galactiques'' du Racing 92 plus que jamais de retour dans la course aux phases finales