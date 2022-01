Stade Français. Quand Latu met en difficulté son équipe : ''p**** de merde, j’ai cette p***** de balle''

Ce dimanche, le talonneur du Stade Français Tolu Latu s'est illustré d'une mauvaise manière face au Connacht. Une indiscipline qui peut coûter cher...

Arrivé au Stade Français en 2019, Tolu Latu s'est vite imposé comme LE titulaire au poste. Tranchant en attaque, l'Australien est également un poison dans les rucks, récupérant un nombre incalculable de ballons. Mais voilà, débordant souvent d'envie, le talonneur international dépasse parfois les bornes. Ce fut notamment le cas ce dimanche, lors de la rencontre face au Connacht. Après avoir tout d'abord déblayé à l'épaule (et inutilement) un joueur irlandais, Latu s'est ensuite adressé d'une manière peu recommandable à l'arbitre du jour, Wayne Barnes. Des mots qui lui vaudront un second carton jaune, et donc une expulsion définitive.

Wayne Barnes explaining his actions against Tolu Latu.



“He’s said f*cking hell”. “He’s then looked at me and said, I got the f*cking ball.”



⚠️ #SFPvCON#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/sZ6OzMlh1Z — Darren Carlson (@SaffasRugby) January 23, 2022

L'indiscipline, une coutume de Latu

Plutôt discipliné à ses débuts avec le Stade Français, le talonneur se met de plus en plus à la faute, parfois à des moments-clés d'une rencontre. Lors des deux dernières années avec les soldats roses, Latu a reçu 8 cartons jaunes avec Paris (dont 6 cette saison), et un carton rouge. Des exclusions temporaires qui ont coûté cher à son club, notamment lors de certaines rencontres accrochées face à Pau (défaite 18-9), ou encore face à Castres (défaite 15-9). D'autant plus qu'au-delà des cartons, Tolu Latu est extrêmement pénalisé dans le jeu courant. Une indiscipline qui contrebalance malheureusement avec tout ce qu'il peut apporter de positif sur le terrain...

Stade Français. Interpellé ''dans un état alcoolique'', Silalotu Latu se serait endormi au volant de sa voiture Un leader d'équipe malgré cela

Très indiscipliné, Tolu Latu est-il un véritable plus pour le Stade Français ? Et bien, il semblerait. Car au-delà des points qu'il peut coûter, l'Australien apporte énormément sur un terrain. De par son talent certes (8 essais lors des trois dernières saisons), mais également de par son état d'esprit ! Surmotivé à chaque rencontre, Latu emmène avec lui tout le pack du Stade Français dans la bonne direction. Un supplément d'âme qui lui vaut parfois cette indiscipline chronique, mais qui est indispensable dans le rugby. En effet, on voit de plus en plus de clubs chercher ce genre de joueur (Latu, Kremer, Lavanini, Raisuque), parfois à la limite de la règle. Une manière d'être présent dans le combat, dans un sport qui en demande par-dessus tout. Attention néanmoins à ne pas dépasser ses limites, surtout dans un rugby moderne où les arbitres sont de plus en plus attentifs à la discipline.

