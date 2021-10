VIDEO. Top 14. Macalou offre l'essai à Coville après le bijou de passe de Latu

Lors du match de Top 14 entre le Stade Français et à Lyon, le talonneur Latu a réalisé une superbe passe pour l'essai de Coville.

Équipe de France. Sekou Macalou à l'aile, véritable option ou fantaisie totale ?Sekou Macalou à l'aile chez les Bleus, c'est une hypothèse qui a été émise par le sélectionneur lors de l'annonce de la liste du XV de France pour la tournée. Il est vrai que le troisième ligne du Stade Français dispose de très belles qualités athlétiques qui pourraient être utiles en bout de ligne. On en a une fois de plus eu la preuve ce samedi lors du match de Top 14 entre la formation parisienne et le LOU sur l'essai de Coville. Le demi de mêlée n'a pas eu grand-chose à faire sur cette action en fin de première période. Si ce n'est aplatir le cuir après l'offrande de Macalou. Ce dernier était dans l'en-but après une belle course durant laquelle il avait pris le meilleur sur un défenseur avec un bon raffut et ses cannes. Mais il a décidé de remettre à son numéro neuf. Un beau geste à la conclusion d'une action tout aussi belle où on a vu le talonneur Latu servir Veainu d'une superbe passe après-contact à une main.