TOP 14. Réaliste, le Stade Rochelais est-il en train de surprendre tout le monde ?

Alors que l’on imaginait voir le Stade Rochelais rater le train de la phase finale de Top 14, les hommes de Ronan O’Gara semblent se ressaisir dans le sprint final.

Entre le début de l’année et la fin du mois d’avril, le Stade Rochelais n’a gagné qu’un seul match, face à l’équipe C de Toulouse (22-19). Depuis le début du mois d’avril, les Maritimes n’ont plus perdu le moindre match en Top 14. Impressionnant, ce regain d’énergie s’est confirmé avec la victoire à l’arrachée du côté de Vannes (29-30), ce samedi 10 mai.

En Bretagne, c’est l’ouvreur Antoine Hastoy qui a offert la victoire à son équipe. Après les 80 minutes, l’ancien Palois a dégainé sa botte et a planté un drop de 40 mètres entre les poteaux du promu. Ainsi, la formation double championne d’Europe s’est offerte un succès bienheureux loin de ses bases et une troisième victoire consécutive.

Le Stade Rochelais se réveille ?

Avec une confiance retrouvée, le Stade Rochelais est désormais sixième au classement de Top 14. Avec 52 points au compteur, les Maritimes devancent le LOU Rugby de trois points et, surtout, l’ASM Clermont et la Section Paloise de quatre points. Une belle marge sur ses poursuivants qui se confirmerait en cas de victoire de l’UBB à Montpellier, ce dimanche 11 mai.

Après la rencontre, le troisième ligne rochelais Matthias Haddad-Victor s’est exprimé sur l’état d’esprit des joueurs. “Après ce qu’on a vécu comme situation durant les trois derniers mois, on reste humbles. On sait d’où on vient, on a vécu un peu la galère, on nous promettait l’enfer, on a joué le maintien, on jouait notre survie sur les matchs”, rappelle le joueur, selon des propos captés par Rugbyrama.

Désormais, le Stade Rochelais est dans les six premières places. Ainsi, Ronan O’Gara et ses hommes ont le destin du club entre leurs mains. Sur les trois dernières journées, Grégory Alldritt et les siens peuvent déjouer les pronostics et s’offrir un billet pour continuer à jouer en juin prochain. De plus, les Maritimes enchaînent avec deux réceptions sur les prochaines journées.

Le week-end prochain, ils recevront le Montpellier HR et auront l’occasion d’éliminer un concurrent direct. Après la semaine de pause, pour jouer les finales européennes, le Stade Rochelais accueillera l’USAP, le 31 mai, dans un match qui s’annonce décisif pour les deux équipes. Pour conclure la saison régulière, ils se déplaceront du côté de la Section Paloise, pour un match dont l’aspect décisif (ou non) dépendra pour beaucoup des résultats des semaines précédentes.

Alors, le Stade Rochelais est-il prêt à bousculer les candidats à la phase finale ? La saison dernière, le club n’a été présent dans les six premières places qu’à partir de la 18e journée. Finalement, La Rochelle a fait très forte impression en conclusion de l’exercice 2023-2024. Ils se sont imposés à Toulon (29-34) en barrage, puis ont tenu Toulouse en haleine (39-23) en demi-finale. Bis repetita ?

