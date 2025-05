UBB. Finale en tête, mais Top 14 à jouer : le casse-tête que cette compo illustre parfaitement

Entre gestion des corps et vision à long terme, l’Union Bordeaux-Bègles joue la carte de la rotation face au MHR ce dimanche 10 mai. Une compo qui sent la gestion à plein nez.

L’UBB a tranché. À deux semaines de la première finale de Champions Cup de son histoire, le staff girondin a décidé de faire souffler ses cadres pour le déplacement à Montpellier.

Objectif : éviter la casse avant l’énorme rendez-vous de Cardiff. Résultat, une équipe profondément remaniée, mais pas dénuée d’ambitions pour autant.

Sur son site, la formation girondine rappelle que "Jacques Nguimbous (épaule), Romain Gardrat (genou), Carlü Sadie (cervicales), Zinedine Aouad (genou) et Lachlan Swinton (genou) sont en phase de soins".

Bordeaux fait tourner, et assume

Exit Lucu, Jalibert, Moefana, ou encore Penaud, blessé. Ce sont Lesgourgues, Carbery, Tapuai et Uberti qui mèneront la barque, accompagnés de jeunes à fort potentiel comme Jacobs ou Echegaray. En première ligne, Boniface et Affane vont avoir du boulot face à une équipe du MHR qui joue son maintien la rage aux dents (voir ici).

On note aussi la présence du solide Matiu en 7, de Ricard dans la cage et la titularisation de Vergnes-Taillefer avec le brassard, symbole d’un groupe qui veut rester concerné sur tous les fronts. Sur le bord du terrain, Yannick Bru gardera un œil attentif sur les attitudes, la discipline et la capacité de ses “finisseurs” à se montrer.

Pour rappel, "Damian Penaud ainsi que Matis Perchaud ont été victimes d'une entorse de la cheville pendant le match face au Stade Toulousain. De même, Adam Coleman a été commotionné."

L’UBB marche sur un fil

Avec une place en demi-finale de Top 14 encore à sécuriser et une finale européenne à préparer, Bordeaux avance sur un fil tendu. Chaque match est un pari. Montpellier, de son côté, entend tout renverser, dans un mode commando assumé.

L’UBB le sait : il faudra faire front avec les moyens du moment. Et montrer que ce groupe élargi a du caractère. Car même avec une équipe bis, c’est le moment d’envoyer un message.