TOP 14. Pourquoi le choc Toulon/Clermont se jouera à un horaire très inhabituel ?

Décisif pour la qualification, le choc Toulon vs Clermont ne se jouera pas samedi soir, mais dimanche à 18h. Une décision logique de la Ligue, vu l'évènement du week-end.

La page de la Champions Cup tournée, il est temps de se remettre définitivement au Top 14, pour vivre une fin de saison haletante, on l’espère. Ainsi, ne vous est-il pas apparu quelque chose de surprenant au moment de regarder le planning de cette 25ème journée de Top 14 ?

Déjà, il y aura deux délocalisations : le Racing recevra Pau à Auxerre car sa salle de spectacle n'est pas libre, tandis que le Stade Toulousain, une semaine après son titre, accueillera La Rochelle au Stadium, qui sera comble.

Mais surtout, au-delà des habituels matchs du samedi à 15h et du multiplex de 17h, il n’y aura pas de rencontre samedi soir en prime time sur Canal Plus. Lequel à été déplacé au dimanche à 18h.

La raison de la programmation d’un Toulon vs Clermont en préambule du Toulouse vs La Rochelle prévu le soir même ? Ce samedi soir aura lieu la finale de Ligue des Champions, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

Ainsi, par crainte d’une concurrence très forte en terme d’audience et comme confirmé sur le compte du Top14, la LNR a préféré adapter ses horaires.

Mais pour un Toulon vs Clermont décisif pour la qualification, on est prêt à tout, non ?