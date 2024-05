TOP 14. Toujours pas qualifié, c'est le moment ou jamais pour La Rochelle de venir gagner à Toulouse

Éliminé en quart de finale de Champions Cup par l'ogre du Leinster, La Rochelle n'a plus que le Top 14 pour se consoler. Une grosse étape les attend ce dimanche.

Le moment opportun

Récemment titré en Champions Cup, le Stade Toulousain a soulevé le premier trophée de sa saison en battant le Leinster au terme d'une finale au scénario de folie. Néanmoins, pas le temps de vraiment souffler, car le Top 14 n'attend pas.

Pour cette avant-dernière journée de championnat, les Toulousains accueillent leur meilleur ennemi, en la présence du Stade Rochelais, finaliste l'année passée. Les Maritimes ne réalisent pas une saison particulièrement réussie, et sont en manque de résultats à l'extérieur.

En effet, ces derniers ne sont que onzième au classement des meilleures équipes du Top 14 à l'extérieur. Hors de ses bases, les hommes de Ronan O'Gara n'ont glané que 10 points, synonyme d'une seule victoire à Pau et de plusieurs points de bonus défensifs.

Manque de chance, Toulouse, qui est le leader du Top 14, est aussi l'équipe la plus performante à domicile cette saison, avec 55 points engrangés. La bande à Dupont n'a pas perdu une seule fois à Ernest-Wallon lors de cet exercice 2023/2024.

Toutefois, les Toulousains sont assurés de se qualifier pour les phases finales, et quasiment certains de figurer dans les deux premières équipes du classement. En plus de cela, Toulouse est un jeune champion d'Europe, et digérer un titre en si peu de temps est toujours compliqué.

Face au Leinster, ça a tapé, fort, et les stigmates sont visibles quand on regarde l'infirmerie des rouge et noir. D'ores et déjà, Toulouse ne pourra pas compter sur Julien Marchand, Pita Ahki, Emmanuel Meafou et Joshua Brennan. Ces quatre derniers accusent encore le coup d'une finale très engagée.

En plus de cela, un certain Antoine Dupont ne sera pas de la partie ! Le capitaine du Stade Toulousain est déjà de retour au travail avec l'équipe de France de rugby à sept. Il participera ce week-end à l'étape de Madrid du World Series.

Enfin, nous imaginons que plusieurs cadres seront mis au repos face à La Rochelle, comme Ntamack, Lebel, Cros, Willis, Roumat ou encore Baille. Bien que la fête ait été plutôt courte, la semaine d'entraînement est axée sur la récupération pour certain, et non pas sur le match de Top 14 de ce week-end.

Du côté de La Rochelle, ce déplacement est primordial pour le club dans sa quête vers une qualification pour le Top 6. Les coéquipiers de Grégory Alldritt sont cinquièmes, avec 60 points, mais toujours sous la menace du Racing 92 (57 points), de Pau et de Clermont (56 points) qui sont en embuscade.

Pour cette rencontre, les Rochelais sont au complet, et sur le papier, les compositions seront, pour une fois, en faveur des visiteurs à Ernest-Wallon. Lors de la dernière journée, La Rochelle recevra le Racing 92, qui est également un concurrent direct.

Entre Toulouse et La Rochelle, les débats sont plutôt équilibrés, mais les jaune et noir n'ont plus gagné dans la ville rose depuis mars 2017 ! L'année dernière, les Toulousains s'étaient imposés 26-17, et l'année d'avant 23-16.

Les rencontres entre ces deux clubs sont toujours serrées, en témoigne la dernière finale de Top 14, qui a vu Ntamack marquer un essai en toute fin de match, et sauver son équipe d'une défaite qui lui tendait les bras. Cette saison, au match aller, La Rochelle avait battu Toulouse 29-8, mais c'était une jeune équipe qui s'était présentée à Marcel-Deflandre. Ce pourrait aussi être le cas ce week-end, et le résultat pourrait également être similaire.

