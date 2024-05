TOP 14. Les champions au repos, Castro-Ferreira en fer de lance : la compo probable de Toulouse face à La Rochelle

Pour blessures, obligations ou simple repos, l’essentiel des joueurs victorieux face au Leinster ne devraient pas assurer la réception de La Rochelle, dimanche. Place aux jeunes !

Repartir au combat sera dur. Et pour cause, gagner un titre de champion d’Europe face au Leinster au terme d’une finale d’anthologie, et en plein de mois de mai, peut vous couper les pattes. Alors que les phases finales du Top 14 ne débuteront que dans 3 semaines.

Pourtant, cette équipe toulousaine semble n’être jamais rassasiée, et c’est en tous cas ce qu’on espèrera du côté du staff haut-garonnais, une fois les célébrations passées. Et ce que Matthis Lebel confirmait à demi-mots, après avoir soulevé le trophée : "je ne pense pas qu’on voudra passer pour des pipes sur les deux derniers matchs."

C’est ainsi que dès ce mercredi, les Rouge et Noir seront de retour à l’entraînement. Avec un programme prévu par Ugo Mola and co qui devrait bien évidemment être très aménagé. Car au-delà des blessés, cette finale de quelque 110 minutes a laissé des traces.

De fait, la quasi-intégralité de la feuille de match des champions (exception peut-être de Paul Graou , qui n’a joué que 12 minutes, à l’aile) ne devrait pas postuler pour la réception de La Rochelle ce dimanche soir. Dans un Ernest-Wallon, vous vous en doutiez, comble pour l’occasion.

Malgré tout, Toulouse devrait évidemment compter sur ses jeunes soldats pour assurer le coup à la maison. "Je pense que nous avons fait preuve de construction de groupe, d'épaisseur de groupe pour essayer de jouer dimanche prochain, et le dimanche d'après avec un groupe partiellement différent capable de se substituer à des méformes, des blessures", lançait le président Didier Lacroix dans la foulée du match en conférence de presse, comme relayé par Actu Rugby.

Enfin, comme évoqué plus haut, Paul Graou pourrait lui aussi débuter ou être sur le banc, tout comme Merkler et Neti du fait de la pénurie en première ligne. Alors que le capitaine des Espoirs Clément Sentubéry devrait connaître sa première feuille de match professionnelle à Ernest-Wallon, d’autant que Joshua Brennan , commotionné, est lui aussi forfait.