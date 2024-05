TOP 14. ''On m’a demandé si j’avais recruté un talonneur pour les Crabos'' : l'anecdote cocasse de Marti sur Camille Lopez

''C’était vraiment le petit gros qui au bout de deux actions mettait les mains sur les genoux''. Pourtant, Laurent Marti a vu le talent de Camille Lopez à Mauléon.

C’est une émission YouTube qui commence à faire son trou, petit à petit. Chaque semaine, l’expérimenté commentateur et journaliste pour Sud-Radio François Trillo reçoit des invités de marque dans sa chronique "1, 2 Trillo".

L’occasion de revenir, à travers de longs entretiens, sur les moments forts et les anecdotes méconnues de grosses têtes de la balle ovale hexagonale, de Yannick Bru à Ugo Mola, en passant par Thomas Lombard et dernièrement, Laurent Marti.

À l'époque, en 2009, l’enfant de la Soule est en effet un ouvreur de 20 piges en surpoids et très attaché à son club de toujours. Qui vient, certes, de claquer plus de 250 points en Fédérale 1, mais qui avait déjà refusé les centres de formation de grosses entités, comme le Stade Toulousain, auparavant…

Il était à Mauléon, j’ai de très bons amis là-bas, qui me disent qu’ils ont vraiment un très bon joueur. Un jour je vais le voir jouer sur un match de maintien, contre Le Boucau. C’était vraiment le petit gros qui au bout de deux actions mettait les mains sur les genoux. Mais si tu analyses son match, il avait tout fait sur le match, des drops, des passes sautées, des franchissements, des chandelles, des coups de pieds, des placages. Tout y était. Je me dis que ce n’était vraiment pas un athlète, mais qu’il avait un talent fou.

Mais la suite est pas mal non plus, pour ce numéro 10 qui aurait débarqué aux alentours des 96kg (pour 1m75), en Gironde… "Quand il arrive, Ludovic Loustau me demande si j’ai recruté un talonneur pour les Crabos ou un demi d’ouverture d’avenir. Je lui ai répondu que c’était un demi d’ouverture d’avenir. Mais il aurait réussi sans venir à l’UBB. Ce n’est pas grâce à moi qu’il a réussi. C’est simplement une belle trouvaille car il fallait voir le talent derrière un physique qui ne prédestinait pas au haut-niveau".

Après un gros travail physique et une fonte d’une dizaine de kilos, Lopez fera 2 belles saisons en ProD2, avant de pleinement exploser dès sa 2ème année en Top 14. À la clé, 234 points, et des performances majuscules dans des matchs cruciaux.

Qui conduiront nécessairement au départ du serial droppeur (46 dans sa carrière) en suivant, puisque l’UBB n’avait alors rien d’un prétendant au titre. Avant de faire la carrière que l’on connaît…