TOP 14. Gardien de la forteresse Jean-Dauger, jusqu'où ira l'inusable Camille Lopez ?

Encore décisif lors de la victoire de Bayonne contre la Rochelle, Camille Lopez ne cesse d’impressionner les supporters de la côte basque.

Neuvième du championnat à 3 points du Rugby Club Toulonnais, actuel cinquième du classement de TOP 14, Bayonne continue de croire aux phases finales.

Un espoir de joueur des barrages toujours possible grâce à une phénoménale série de victoires à domicile.

Suite à la victoire contre la Rochelle, la forteresse de Jean-Dauger est restée invaincue pour la 28e fois consécutive.

Une solidité due en grande partie au talent des joueurs, se surpassant dans une atmosphère incroyable, procurée par un public toujours au rendez-vous.

Des séries de victoire où un joueur de l’Aviron Bayonnais répond toujours au rendez-vous : Camille Lopez.

L’ancien international du XV de France a trouvé un nouveau souffle à Bayonne, où il enchaîne les passes au pied, les drops et les pénalités de dernières minutes.

A bientôt 35 ans, Camille Lopez semble paradoxalement retrouver sa meilleure forme. Leader incontesté de l'Aviron Bayonnais, il assume pleinement ses responsabilités dans le jeu et son pied gauche se trompe rarement. Alors qu'on pouvait douter de sa capacité à rebondir après de belles années à l'ASM.

L'ouvreur a atteint un niveau proche, si ce n'est meilleur que lors du titre de champion de France avec Clermont en 2017. Le numéro 10 est devenu le joueur permettant de faire basculer Bayonne dans une nouvelle dimension, décisif sur chaque rencontre et en pleine confiance, Lopez ne tremble jamais, même dans les moments les plus cruciaux.

Une aisance au jeu au pied se faisant ressentir dans les statistiques du TOP 14. Après 19 journées, l’ancien Clermontois est le joueur qui marqué le plus de drops (3), le deuxième meilleur réalisateur (171 points) et le troisième buteur avec le plus de réussite (88%).

Si on ajoute à cela, la régularité de Camille Lopez, deuxième joueur ayant disputé le plus de minutes dans le championnat. Le demi d’ouverture formé à Mauléon a tout pour rester le chouchou des supporters de l’Aviron.