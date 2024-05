TOP 14. 100 matchs en 4 ans : ''Je réfléchis à prendre du repos'', admet le Tricolore Matthieu Jalibert

Comme d'autres coéquipiers avant lui, Matthieu Jalibert pointe du doigt la longueur des saisons. Et aimerait pourquoi pas s'inspirer de ce qu'à pu faire Greg Alldritt.

Les saisons sont-elles trop longues ? C'est une question à laquelle on serait bien évidemment tenté de répondre "oui", comme bon nombre de joueurs.



On se souvient ainsi de la coupure de Greg Alldritt à l'issue de Mondial en France l'an dernier, lorsque le numéro 8 avait bénéficié de la part de son club d'un repos supplémentaire de près de 3 mois, afin de se régénérer.



Même son de cloche lorsque Romain Ntamack disait, pendant sa rééducation, que le seul moyen de "vraiment couper" et de profiter d'autre chose était de se blesser assez gravement. Des moments pas évidents à gérer dans la vie d'un sportif, mais qui permettent en effet d'avoir du temps pour soi.

RUGBY. Pas question de burn-out, Grégory Alldritt se repose simplement pour revenir meilleurDes moments de coupure que les Tricolores sont de plus en plus à chercher, probablement inspirés par les internationaux Irlandais ou Néo-Zélandais, très souvent bien lotis sur cet aspect. Matthieu Jalibert ne le nie pas : "Pour ne rien vous cacher, j'envisage un peu tout. Je réfléchis à prendre du repos, je réfléchis à partir à l'étranger", explique-t-il pour France Bleu Gironde. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui mais les saisons sont très longues et dures. L'enchaînement avec l'équipe de France et le club, ce n'est pas tout le temps facile. J'ai aussi eu pas mal de pépins physiques."

TOP14. Matthieu Jalibert vers une pige à l’étranger l’an prochain ? ''Ça pourrait être une belle expérience''Depuis 4 ans, soit le coup d'envoi de la saison 2020/2021, l'ouvreur français de 25 ans a en effet disputé 100 matchs tout rond, pour 82 titularisations. Des chiffres importants, qui montrent que les corps sont mis à rude épreuve, mais s'ils sont préparés pour cela. "C'est vrai que pour ma part, je ressens parfois le besoin de me poser et on n'en a pas forcément la possibilité. Moi, je comprends totalement ce qu'a fait Grégory Alldritt avec une plage de repos beaucoup plus longues pour pouvoir récupérer mentalement et physiquement."

XV DE FRANCE. Matthieu Jalibert et le Tournoi des 6 Nations, une histoire pas tout bleu tout rose

Encore faut-il que le statut du joueur lui permette d'obtenir une telle faveur de la part de son club. "Je trouve ça hyper intelligent. Je ne dis pas que je vais le faire mais ce sont des choses qui me traversent aussi l'esprit. Encore une fois, les saisons sont longues et de plus en plus longues, j'ai l'impression, et c'est important de savoir aussi lever le pied."

Ainsi, peut-être ne verra-t-on l'ouvreur aux 33 sélections débuter la saison 2025/2026 qu'au mois d'octobre, par exemple, si un accord est trouvé avec l'UBB...