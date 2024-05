TOP14. Matthieu Jalibert vers une pige à l’étranger l’an prochain ? ''Ça pourrait être une belle expérience''

Pour France Bleu Gironde, Matthieu Jalibert a fait le point sur sa situation à l’UBB. En restant évasif, il a aussi émit l’idée d’aller goûter à un autre championnat.

Si son contrat n’arrivera à son terme qu’en juin 2025, Matthieu Jalibert se sait déjà au cœur du marché des transferts. Pourquoi ? Parce qu’un tel talent se monnaye et sait se faire désirer, alors que de nombreux clubs (comme le Stade Français) aimeraient s’attacher les services de l’ouvreur de 25 ans.

Reste que la priorité, bien évidemment, revient à l’UBB qui souhaiterait coûte que coûte prolonger son meneur de jeu et enfant du club aux 33 sélections. Là-dessus, très intelligemment, Jalibert s’est montré assez évasif, pour France Bleu Gironde :

"Ce n'est pas que ça me dérange de répondre à cette question mais j'ai surtout envie de me concentrer sur la fin de saison et les objectifs de l'équipe. C'est vrai que j'ai l'impression que tous les ans, on se demande si je vais partir ou rester alors que moi, je ne dis rien. Chaque année, je vois des choses comme quoi je vais partir alors que je suis en contrat jusqu'en 2025."

Quid de son avenir à Bordeaux ? "Après bien sûr qu'il y a des discussions entre le club et mon agent mais j'ai dit aux deux parties que j'avais la tête au terrain. Je ne me prends pas la tête avec ça et il y aura un moment pour discuter et prendre des décisions. Je sais aussi que je suis dans un club qui me fait confiance, qui joue le haut de tableau mais vraiment, pour l'instant, ce n'est pas ma priorité."

Si l'on comprend que sa priorité est celle du terrain, la star bordelaise sait que sa situation permettra probablement de faire monter les enchères, que ce soit pour une prolongation de contrat ou non. A ce titre, Sud-Ouest évoquait ceci, il y a quelques semaines : « Une extension de son bail sera fatalement synonyme d'une nouvelle réévaluation salariale selon son entourage",

En 2025 et à l’issue de son contrat actuel, il se peut aussi que le fan du PSG bénéficie de certains avantages grâce à son statut, s’il restait en Gironde. Que ce soit pour observer un repos supplémentaire comme l’a fait Grégory Alldritt a l’issue du Mondial 2023, ou pour une petite aventure à l’étranger, comme la fédération néo-zélandaise le permettra par exemple à Jordie Barrett à compter de decembre 2024.

"Pour ne rien vous cacher, j'envisage un peu tout. Je réfléchis à prendre du repos, je réfléchis à partir à l'étranger... Mais après, comme je le redis, ce n'est pas ma priorité, pour l’instant. Une chose est sûre, je n'exclus rien et notamment une aventure à l'étranger qui pourrait être une belle expérience." Une possibilité qu’avait également évoqué son principal concurrent à l’ouverture du XV de France, Romain Ntamack…