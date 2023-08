TOP 14. Pourquoi la rencontre entre Lyon et Toulon a été décalée ?

Ce samedi, le LOU devait affronter Toulon à 16h, pour son premier match de Top 14 de la saison. Problème, les fortes chaleurs attendues à Lyon ont chamboulé le planning.

Si la préparation du XV de France pour la Coupe du monde occupe l'esprit d'une grande partie de supporters (surtout depuis le forfait de Ntamack, ainsi que la blessure de Baille), n'oublions que notre bien-aimé Top 14 reprend ce week-end ! En effet, le championnat de France débutera par la rencontre entre Bayonne et le champion de France en titre Toulouse, qui, comme vous vous en doutez, va encore une fois devoir faire appel à sa profondeur de banc. Mais voilà, la rencontre qui nous intéresse ici est celle qui concerne le LOU, ainsi que le RCT. Prévu ce samedi à 16h, le match va finalement être décalé à 18h10, en même temps que les 3 rencontres du multiplex (Oyonnax vs Clermont, Castres vs Pau, et Perpignan vs Stade Français).

En effet, de grosses chaleurs sont attendues sur Lyon ce samedi après-midi (autour de 38°C). De ce fait, la LNR, en accord avec le diffuseur Canal +, a donc décidé de décaler cette rencontre de 2 heures, afin de préserver la santé des joueurs : ''En raison des températures exceptionnellement élevées attendues au moment du match et afin de préserver la santé des joueurs, la rencontre LOU/RCT prévue samedi à 16h, est décalée à 18h10''.

Initialement prévu sur Canal +, la rencontre est donc ajoutée au multiplex (sur la même chaîne). En revanche, vous pourrez suivre ce match en particulier, sur la chaîne Rugby +. Pour rappel, plus tôt dans la journée, le Racing 92 recevra l'UBB à 14h. Enfin, cette première journée se clôturera par un choc dimanche soir, entre Montpellier et La Rochelle.