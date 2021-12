Top 14. Pau-Toulon : le match de la bascule pour le RCT ?

11ème du Top 14 avant cette rencontre, le RCT a l'occasion d'enchaîner face à Pau, après sa bonne performance face au LOU.

Il est clair qu'après onze journées du championnat, on s'attendait à voir le RCT bien plus haut au classement. Mais les Varois ont dû faire face à de nombreux absents en début de saison (internationaux + blessures), qui ne leur ont pas permis d'enchaîner les victoires. Mais l'orage semble aujourd'hui être passé, et les retours de joueurs cadres de l'effectif toulonnais (Serin, Paia'aua ou encore Villière) peuvent apporter de l'espoir aux supporters. La victoire face au LOU (19-13) samedi dernier est la preuve que le triple champion d'Europe commence à remonter la pente. Reste à confirmer ce week-end face à la Section Paloise : une tâche loin d'être aisée.

Avec une infirmerie de moins en moins remplie, les hommes de Franck Azéma devront relever la tête, après une première moitié de championnat ratée. Il faudra prendre des points et vite, là où leurs concurrents directs n'en ont pas pris, dans le but de rattraper leur retard. Si les Varois ne sont qu'à 5 points du Racing (6ème), la victoire au Hameau semble néanmoins primordiale, au vu du calendrier qu'attend le RCT dans les semaines à venir. Car après le déplacement à Pau, les coéquipiers de Louis Carbonel recevront l'UBB, avant de se déplacer à Montpellier. Deux matchs compliqués face à des équipes en confiance, où Toulon risque de perdre logiquement des points. C'est en ce sens qu'une victoire sur la pelouse de la Section est impérative : cela pourrait véritablement lancer la saison du RCT, qui enchaînerait pour la première fois de l'année, deux victoires consécutives.

Une victoire pour se donner de l'air

Si l'on ne cesse de répéter que le RCT n'est pas si loin que ça des places qualificatives, il faut néanmoins rappeler que les Toulonnais n'ont que 2 points d'avance sur le dernier, Biarritz. Une défaite à Pau pourrait donc permettre aux deux promus, mais également au Stade Français, de repasser devant eux. Et comme dit précédemment, les prochains matchs du RCT en Top 14 seront très compliqués à gérer (UBB, Montpellier, La Rochelle et enfin le Stade Français), d'autant plus que le club de Bernard Lemaître est engagé en Champions Cup (à l'inverse du BO et de Perpignan). Vous l'aurez compris, ramener des points du Béarn serait une très bonne idée, pour se sortir de cette situation qui devient de plus en plus préoccupante.

