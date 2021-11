Top 14. La somme colossale investie par Bernard Lemaître depuis son arrivée au RCT

Le président du RCT, Bernard Lemaître, n'a pas hésité à révéler le montant que ce dernier a placé dans le club varois depuis son arrivée en 2018.

Si en France, certains n'aiment pas trop parler d'argent, ce n'est pas le cas de l'actuel président de Toulon, Bernard Lemaître. En effet, souvent tabou, l'argent peut parfois mettre mal à l'aise certains, qui préfèrent esquiver les questions à ce sujet. Et d'autres, comme Lemaître, n'hésitent pas à aborder le sujet. En effet, dans un long entretien accordé au Midi Olympique, l'homme d'affaires est revenu sur le montant qu'il a investi, depuis que sa holding est devenue actionnaire du club, en juin 2018 : "Depuis le début, j’ai dépensé plus de 40 millions d’euros. Mon exemple n’est pas unique et d’autres clubs ont des propriétaires qui dépensent 10 millions par an". Une somme assez conséquente, qui n'a néanmoins pas permis au RCT de retrouver les sommets du championnat de France.

VIDEO. TOP 14. Le Campus RCT, voilà comment Toulon se donne les moyens de retrouver les sommetsUne situation qui agace Bernard Lemaître, d'autant plus que ce dernier sait très bien qu'il n'y aura pas de retour sur investissement (ou en tout cas très peu) : "Je peux continuer mais j’estime que ce n’est pas un modèle. Quand je m’engage, j’aime voir où je vais, ce qui est impossible aujourd’hui dans le contexte du rugby français car il n’y a pas assez de création de richesses qui viendraient contrebalancer l’inflation des charges".

