Top 14. Toulon. Bernard Lemaître cartonne ses joueurs et leur début de saison !

Interrogé cette semaine en conférence de presse, le président de Toulon n'y est pas allé de main morte concernant ses joueurs.

Vous le savez sûrement, c'est la crise au RCT ! Que ce soit sur le plan comptable ou bien dans le jeu, les Toulonnais n'arrivent pas à enchaîner de bonnes performances, et pointent pour le moment à la 11ème place du TOP 14. Accablé par les blessures, Toulon doit néanmoins réagir vite s'il ne veut pas être largué dans la course au 6. Son président, Bernard Lemaître, en est d'ailleurs parfaitement conscient : c'est pour cette raison que ce dernier s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse. De l'implication de ses joueurs au mécontentement partagé avec les supporters, le président ne mâche pas ses mots dans ses propos relayés par Le Figaro.

Tout d'abord, Lemaître indique comprendre la colère des supporters du RCT, qu'il partage en ce début de saison : "j'entends bien et nous partageons tous ici le mécontentement des supporters, c'est clair ! On les comprend. Je pense qu'ils ont raison de ne pas être contents (...) c'est vrai que les résultats ne sont pas satisfaisants. Ils sont aujourd'hui, après cinq journées, loin de nos ambitions". Un constat froid de la part du président, qui n'hésite pas à prévenir ses joueurs qu'il ne veut plus de saison comme celle de l'année dernière : "Je l'ai dit et je le répète : je n'accepterai pas une saison identique à celle de l'an passé, c'est-à-dire une saison qui se termine en queue de poisson, par une non-qualification". Les coéquipiers de Louis Carbonel sont donc prévenus, il faut redresser la barre, et vite.

D'autant plus que Lemaître ne s'arrête pas là : si ce dernier conçoit parfaitement que l'effectif toulonnais a dû faire face à de nombreuses blessures, il se questionne en revanche sur l'investissement de ses gars sur le terrain. Une remise en question forte, que le président assume sans aucune pression : "est-ce que l'on ne fait pas la guerre avec des troupes dont nous ne sommes pas sûrs à 100% ? C'est grave ce que je dis là (...) Cela veut dire que j'ai conscience qu'il y a un problème". Des propos qui ne remettent donc pas en cause le staff, mais bien les joueurs eux-mêmes ! En effet, Bernard Lemaître semble agacé par les attitudes et performances de certains, loin du niveau d'exigence espéré au RCT. Le président lâche d'ailleurs un dernier tacle, pour le moins cinglant, à certains éléments de l'effectif varois : "Les joueurs seraient lassés de la situation. Moi je pose la question : lassés de qui ? Lassés de quoi ? Une chose est sûre : ils ne sont pas lassés de leurs salaires". Un message subliminal lancé par le boss de Toulon, qui finit par cette simple interrogation pleine de sous-entendue : "Et si c'était l'inverse ? Et si c'était le club qui est lassé de certains d'entre eux ?".

Une intervention fracassante qui a pour but de bouger sévèrement les joueurs toulonnais, avant la réception de Brive ce samedi. Cela fonctionnera-t-il ? Premiers éléments de réponse ce week-end.