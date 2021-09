Top 14. Absences, égos, manque de réalisme : on a essayé de comprendre pourquoi le RCT était dans le dur

Si vu le timing, rien ne paraît encore inquiétant à Toulon, le manque de réalisme criant devra cesser lors des prochaines échéances, qui s'annoncent corsées...

Posons les bases d'entrée : non, ce papier ne sera en rien à charge gratuite contre le RCT. Aujourd'hui, si le club au muguet patauge encore, il semble être entré dans une nouvelle dimension - au moins médiatique - en s'offrant des joueurs à la hauteur de ses ambitions. Pourtant, aux prémices de cet exercice 2021/2022, il faut bien reconnaître que ce Toulon-là est encore en rodage et risque fort, au grand dam de ses supporters, de n'être en pleine possession de ses moyens que dans un bon moment.

Aujourd'hui, par-delà le contexte et les impondérables, sur lesquels nous reviendrons ci-après, le triple champion d'Europe ne pointe qu'à la 10ème place du championnat après 4 journées, avec 8 points au compteur. Rien d'alarmant, au vu du potentiel de cette formation, mais vous le savez, le Top 14 est plus que jamais ce marathon plus impitoyable que jamais, lors duquel il convient de ne prendre aucun retard comptable. D'autant plus quand on sait que les partenaires de Gabin Villière affronteront ni plus ni moins que Castres (revanchard après sa rouste subie à Paris), le Racing et La Rochelle lors de 3 de leurs 4 prochaines rencontres.