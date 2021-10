VIDEO. TOP 14. Le Campus RCT, voilà comment Toulon se donne les moyens de retrouver les sommets

Le Rugby Club Toulonnais a présenté son Campus RCT grâce à deux guides bien connus : les Tricolores Charles Ollivon et Baptiste Serin.

Si les joueurs, membres du staff et personnels administratifs y ont accès depuis octobre 2020 déjà, le Campus RCT n’avait pas encore été présenté aux supporters. C’est désormais chose faite grâce à une vidéo postée sur la chaîne YouTube du club de la Rade. Cette visite se fait par l’intermédiaire de deux capitaines du XV de France actuellement blessés : Charles Ollivon et Baptiste Serin. Situé quelques mètres plus loin des anciens locaux, l’édifice est construit de manière à rassembler chaque branche du club. Top 14. En rejoignant Toulon, Cheslin Kolbe est devenu le 4ème joueur le mieux payé du monde !En forme de U, la structure accueille les bureaux administratifs sur l’aile centrale quand les professionnels et les espoirs occupent respectivement l’aile gauche et l’aile droite. Au centre, se situe un terrain synthétique. Le but étant que les espoirs puissent profiter des performances de l’équipe professionnelle afin d’espérer écumer à leur tour les pelouses d’Europe et du Top 14 sous le maillot rouge et noir du RCT. Au milieu des dédales de ce nouveau bâtiment, les deux internationaux nous exposent l’histoire du club toulonnais. De nombreuses fresques sont présentes sur les murs afin de rappeler les différents titres remportés par le club. Baptiste Serin relevant qu’il “reste un mur blanc afin de pouvoir, à notre tour, écrire notre propre histoire.” On retrouve aussi sur un mur les portraits des joueurs actuels du RCT qui font face à ceux des différentes légendes (staff et joueurs) titrées avec le club. VIDEO. Le Bouclier de Brennus, objet de toutes les fascinations et de toutes les convoitises

Sur son site, le club décrit cet édifice comme répondant “aux exigences du haut-niveau et est considéré par beaucoup d’observateurs comme le plus bel outil d'entraînement de sport en Europe.” Pour en savoir plus sur ce complexe contenant terrains pelouse et synthétique, salles de musculation, balnéothérapie, salles de soin, salles vidéo, cantine et lieu de vie nous vous laissons poursuivre la visite via la vidéo proposée par le club aux côtés de leurs guides ! TOP 14. RCT. Hué par Mayol, Belleau trouve que ’’Toulon mérite beaucoup mieux ! ”