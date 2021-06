VIDEO. Le Bouclier de Brennus, objet de toutes les fascinations et de toutes les convoitises

Vendredi soir, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais se disputeront la possibilité de soulever le bouclier de Brennus. L'objet de toutes les convoitises.

Qui soulèvera le bouclier de Brennus vendredi soir ? Pour l'heure, c'est Toulouse qui en est encore le détenteur. Suite à l'arrêt de la saison de Top 14 l'an passé, aucun champion n'a été désigné. Aussi, aucun nom n'a été gravé sur le bout de bois. Vendredi soir au Stade de France, le Stade Rochelais a l'occasion d'entrer dans l'histoire en remportant sa première finale de première division. De son côté, Toulouse peut ajouter une nouvelle ligne à son immense palmarès. L'expérience est du côté des hommes de Mola mais cette finale plus que jamais indécise. Seule certitude à la veille du dernier match de la saison, tous les joueurs rêvent de soulever le bouclier de Brennus. Cet objet qui les fascine depuis l'école de rugby, qu'ils ont vu à la télé gamin puis eu la chance de brandir à bout de bras pour certains. Dans son reportage "Sacré Bouclier", Canal + a essayé de comprendre pourquoi ce trophée captive autant les rugbymen. À la faveur de témoignages de joueurs de renom et de vidéos d'archives, on découvre pourquoi cette planche en bois fascine autant.