Top 14. En rejoignant Toulon, Cheslin Kolbe est devenu le 4ème joueur le mieux payé du monde !

Le site britannique ruck.co.uk dresse un état des lieux des joueurs les mieux payés au monde. Cheslin Kolbe passe 4ème, grâce à son transfuge à Toulon.

C'est l'un des classements annuels les plus attendus par les fouines, les vipères et les gueulards. Toujours est-il que celui-ci ne bouge généralement que très peu entre les années, et surtout que les salaires des uns et des autres sont généralement connus au moment de leur signature. Malgré tout, le média britannique ruck.co.uk révèle en ce début de semaine le classement aux prémices de cette saison 2021/2022. Comme depuis plusieurs années, l'essentiel des joueurs aux plus gros émoluments évoluent en Europe, et plus précisément en France et en Angleterre.

Exception tout de même avec Beauden Barett, qui depuis sa revalorisation salariale au moment de prolonger avec la Fédération NZ en 2020 (et de partir chez les Blues), touche, une fois convertis, un peu plus de 830 000 € par an. Dans cette liste, on retrouve également le Wallaby Michael Hooper et le gros chèque que lui donnent les Toyota Verblitz (Japon) ou encore les Anglais bien habitués de ce classement Maro Itoje et Owen Farrell. On apprend aussi que le centre Tricolore Virimi Vakatawa toucherait - et c'est à mettre au conditionnel - près de 930 000 par saison, ce qui ferait de lui le joueur français le mieux payé actuellement.

Enfin et c'est la plus grosse progression de l'année, Cheslin Kolbe intègre directement ce classement à la 4ème place. En quittant Toulouse pour Toulon, l'ailier sud-africain est en effet passé de 640 000 euros de salaire par an à 1 million. Il reste néanmoins devancé par son compère Eben Etzebeth ainsi que par Handré Pollard (MHR) et Charles Piutau (Bristol), qui trustent toujours la première place avec leurs quelque 1,2 million d'euros de salaire annuel. Même si cela ne devrait pas durer pour l'ouvreur champion du monde, qui ne sera vraisemblablement plus Héraultais la saison prochaine.

